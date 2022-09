Pour la première fois en championnat cette saison, c’est Jean-Philippe Marthoz qui prenait place entre les perches mormontoises, remplaçant au pied levé un Malela qui s’est blessé à l’épaule durant l’échauffement.

Face à une équipe de Herstal qui ne comptait que trois unités au coup d’envoi, Mormont peine à se créer des occasions en première période. Les Liégeois ne se montrent guère plus inspirés, mais un but venu d’ailleurs signé Ljubic, d’une demi-volée des 30 m, leur permet de prendre l’avance au milieu du premier acte.

Les hommes de Philippe Médery remontent sur la pelouse avec de meilleures intentions après le repos. Renard bombarde sur son côté droit, mais le dernier geste fait défaut chez les Mormontois. Jusqu’à la 70’, quand Lomma adresse un centre parfait pour Amrous qui ne se fait pas prier et remet les deux équipes à égalité. Supérieur à son adversaire en deuxième période, Mormont devra se contenter du point du partage. "Un peu frustrant, avoue Antoine Lecerf. Le match était assez pauvre techniquement d’un côté comme de l’autre en première période, mais nous avons bien terminé le match. Si nous égalisons un peu plus tôt, je suis convaincu qu’on plante le deuxième."

Le médian mormontois ne fait pas la fine bouche pour autant. Il juge le 9 sur 15 réalisé par les siens assez prometteur pour la suite. "On est toujours invaincu après cinq journées, on est assez solide (NDLR, 4 buts encaissés) et les nouveaux montent en puissance au fil des semaines. C’est de bon augure pour la suite." À confirmer dimanche prochain à La Forge contre une équipe de Rochefort qui n’a déjà plus droit à l’erreur (7/15).

HERSTAL: Fillieux, Audoor, Goblet, Ljubic (83’, Sixset), De Brouwer (79’, Botterman), Mbazoa, Benothman, El Farsi, Dongala, Jamart, El Guendi.

MORMONT: Marthoz, Lambert (46’, Amhauch), Lecerf, Michel (75’, Boumediene), Lomma, Amrous, A. Keysers, Lo Monte, D. Keysers, Renard, Crèvecœur.

Arbitre: F. Tanko.

Cartes jaunes: El Guendi, Mbazoa, El Farsi, De Brouwer.

Buts: Ljubic (23’, 1-0) ; Amrous (70’, 1-1).