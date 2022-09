Halthier B glane son premier point, Vaux a eu chaud

Halthier B 2 – Sart B 2

Premier point décroché par Halthier dans le derby, grâce à sa combativité, face à un mauvais Sart. Detroz et Remacle sur penalty à la 85’ sont les buteurs de Halthier. Boulanger et Willem ont scoré pour Sart.

Sainte-Ode B 0 – Givry B 5

Victoire au petit trot de Givry contre la lanterne rouge. Ahmet-Furkan, Hatert à deux reprises sur penalty, Leduc et Dufays ont inscrit leurs noms au marquoir. Le plus dur fut d’inscrire le premier but.

Lierneux 3 – Tavigny 1

De l’aveu de Christophe Minet, Lierneux ne retiendra que la victoire. Arnaud Laurent a marqué deux fois, Keyeux étant le troisième buteur. Dufrasne a réduit le score sur penalty, tiré à deux reprises.

À noter que trois joueurs sont sortis blessés de chaque côté, blessures qui semblent assez sérieuses.

Sibret 6 – Cobreville 4

Score de tennis dans une rencontre opposant deux équipes à égalité de points avant la rencontre. Alexandre Mahy a signé un triplé, Nathan Guébenne un doublé et Gaspard a inscrit le dernier but des Vert et Noir. Pour Cobreville, Van Reeth, Goosse, Cornette et Schoumaker sont les artificiers.

Vaux-Novile B 0 – Salm 3

Victoire convaincante des Salmiens, grâce à des roses plantées par Remacle et Monin avant la pause, par le remplaçant Neulens en fin de rencontre.

Compogne 2 – Bovigny 2

L’excellent match des deux gardiens empêche le score d’évoluer avant le dernier quart d’heure. Moriau ouvre la marque pour Bovigny à la 75’. Lorian Mazzon égalise cinq minutes plus tard (1-1) avant que Corentin Musiaux ne donne l’avance à Compogne (2-1). En toute fin de match, Clause arrache un nul logique.

Montleban 1 – Bourcy 1

Nul logique dans une rencontre qui aurait pu tourner pour l’une comme pour l’autre équipe.

Koeune a inscrit le premier but au quart d’heure pour Bourcy, Moussaria égalisant après la demi-heure pour les Verts.