P3B | Florenville perce la bulle, Habay-la-Neuve reste invaincu

Bouillon 2 – Gérouville 1

Après leur large succès à Marbehan, les hommes de Szwed ont confirmé en s’imposant contre Gérouville, mais ce fut bien plus dur cette fois. Colas, qui pour la deuxième semaine consécutive se retrouvait dans un poste plus offensif, marque dès la 3’. Bouillon se crée ensuite de multiples occasions, mais bute sur un très grand Batiste Evrard entre les perches visiteuses. En 2e période, les locaux surprennent Bouillon quand Hotlzeimer pour remettre les siens dans le match (1-1). En fin de rencontre, l’arbitre accorde un penalty aux Bouillonnais. Tulpin ne tremble pas et offre la victoire aux siens (1-2).

Muno 0 – Nothomb B 2

Dans ce choc d’outsiders, Nothomb a pris le dessus. Les hommes de Mayon sont bien en place, mais peinent toutefois offensivement et le score est vierge à la pause. La délivrance tombera à l’heure de jeu, des pieds de D. Lambin. En fin de match, Muno pousse, mais sans succès Durant, entré quelques minutes auparavant, va assurer les 3 points visiteurs.

Fouches 1 – Florenville 1

Malgré le beau jeu et les nombreuses occasions que Florenville a su se procurer, ce sont les locaux qui ouvrent le score au terme d’une contre-attaque ponctuée par Devester. Florenville va continuer à pousser et sera récompensé par l’égalisation de Wathy. Ce même Wathy qui aurait pu donner ses trois premiers points au RAF, mais il a envoyé un penalty sur le montant. À noter l’exclusion de Pirlot en fin de rencontre. Ludovic Sosnowski se dit tout de même ravi d’avoir pu stopper l’hémorragie en prenant un point.

Léglise 2 – Sainte-Cécile 0

"Une victoire plutôt flattée pour nous, reconnaît le coach Manuel Godard. Notre gardien (NDLR: Loïc Nihoul) sort un penalty en début de seconde période et un arrêt réflexe quelques instants plus tard. Offensivement, nous ne nous créons pas d’occasions. On arrive à marquer sur deux coups francs mais leur gardien n’a pas eu d’arrêts à faire." L’auteur du premier coup franc est Renaudin ; le second, Dourte.

Villers/Orval 2 – Assenois 0

"On a très bien réagi après la semaine passée, les consignes ont été suivies à lettre, un esprit de groupe comme je l’ai rarement vu et un engagement physique très présent", se réjouit Manu Branco, T1 des visités qui ont marqué sur deux phases arrêtées, par Nokel puis Gomez.

Habay-la-Vieille B 0 – Marbehan 1

Marbehan a bien réagi après sa lourde défaite contre Bouillon (1-7). L’ouverture du score est tombée à l’heure de jeu, des pieds du jeune Wathelet. Les deux équipes ont terminé le match à dix, après les exclusions de Guillaume (Marbehan) peu après l’heure et de Dastroy (Habay) en fin de match. On notera que l’arbitre officiel, Sébastien Demeyer, a dû céder sa place à cause d’une blessure. Il a été remplacé par le président marbehanais dans une match de plus en plus tendu. « Qui aurait pu tourner en bagarre générale », avoue l’entraîneur habaysien, Jean-Marc Wathelet.