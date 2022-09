Aucune équipe à zéro, Florenville dernier invaincu

St-Hubert 2 – Neuvillers 3

Invaincu, Saint-Hubert s’incline pour la première fois en championnat. Tout débute bien pour les Borquins. Sur phase arrêtée, Toubon se dégage mal, tout profit pour Chardome qui récupère dans le rectangle avant de tromper Ledent (1-0). Après l’égalisation de Murego, Saint-Hubert repasse devant. Chardome récupère, écarte sur la droite vers Breuskin qui glisse à Javay. Le Borquin contrôle et envoie un caramel dans les filets de Ledent: 2-1 au repos. Neuvillers reprend mieux la seconde période et égalise. Murego contre le dégagement de Claude et voit, chanceusement, le ballon lober Batter (2-2). Si ce dernier sort le grand jeu sur un coup franc de Murego, le portier doit s’avouer vaincu sur un tir au sol de Degros (2-3).

Florenville 6 – Rossignol 2

Après la présentation de toutes les équipes du club, Florenville a assuré le spectacle. Grâce à une grosse première période, Florenville s’envole. Blandin s’offre un double en quinze minutes, Brunson plante le troisième avant la demi-heure (3-0). En seconde période, Brunson tue définitivement le match. Si A. Foury et Lafontaine sauvent l’honneur, Matz, monté au jeu un peu plus tôt, remet Florenville sur orbite (5-2). Le dernier but est signé Vanhagendoren. "Nous avons vraiment livré une bonne première période", indique Morgan Matz.

Libin 3 – Paliseul 1

Battu par Orgeo la semaine dernière, Libin a remis les pendules à l’heure face à une équipe de Paliseul qui connaît son premier revers de la saison. Mais les Libinois ont mis un quart d’heure pour rentrer dans le match. Tout profit pour Paliseul qui, après avoir touché le poteau, voit Meddah, lancé en profondeur, remporter son duel avec Zanelli (0-1). Vanderheyden, servi par Bourgeois, égalise quelques minutes plus tard (1-1). Libin passe devant grâce à Khelfi. Déséquilibré dans le rectangle, le Libinois reste debout et parvient à croiser son ballon. Lambert est battu (2-1). Libin se rassure en seconde période grâce à un penalty commis par Nemery et transformé par Vanderheyden (3-1).

Grandvoir 1 – Bercheux 0

Nouvelle défaite pour Bercheux qui reste bloqué à cinq unités. Rapidement mené, après le but de Gofflot, Bercheux aura eu la possession pendant la majeure partie du match. Mais sans Bossicart et Gravé, le jeu bercheutois a cruellement manqué d’inspiration. Après le but de Gofflot, Villalba alerte une première fois Forget, mais sa reprise passe à côté. Dans la foulée, l’Argentin retente sa chance. Forget se détend. Par deux fois, Vermierdt a le ballon de l’égalisation au bout du pied. La première fois, il envoie à côté. La deuxième, il se heurte à la bonne sortie de Forget. En seconde période, Didier Gourmet fait monter Yohan Clausse, mais Grandvoir, où Belhommet était de retour en défense centrale, tient le bon bout. Et mis à part sur une reprise de Vermierdt de peu à côté, Clément Forget n’aura même pas eu l’occasion d’avoir quelques sueurs froides.

Les Bulles 3 – Sainte-Ode 3

Premier point pour Les Bulles qui a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Compère ouvre le score pour les Bullots après une grosse bourde de Francis. Après la blessure de Parmentier, évacué en ambulance après être mal retombé, Sainte-Ode inverse la tendance. En dix minutes, les hommes de Raphaël Bozet plantent trois buts grâce à Suplis, Clément et Francis (1-3). Il reste dix minutes, Sainte-Ode gère tranquillement, mais tout d’un coup, tout s’écroule. Tout profit pour Compère et Jacquemin qui permettent aux Bullots de percer la bulle (3-3). "Vraiment deux points de perdus, peste Raphaël Bozet. Nous offrons trois cadeaux à l’adversaire. Des matches pareils, il faut les gagner. Je suis très déçu."

Corbion 5 – Wellin 0

Corbion n’avait pas encore pris un point. Les Corbelots ont profité de la présentation des équipes du club pour décoller. L’homme du match ? Bertrand Gobert. Titularisé pour la première fois de la saison, l’attaquant s’est offert le hat-trick parfait. Avant la pause, A. Vialette tue le match (4-0). Le même Vialette plantera l’unique but de la seconde période. Notons aussi la blessure de Suray, évacué en ambulance après un contact avec Vialette en fin de match.