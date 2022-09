En accueillant Vaux-Noville, le FC Arlon pouvait, en cas de victoire, revenir à un point du leader Oppagne.

Las, les joueurs du chef-lieu ont livré une très mauvaise partie et s’inclinent lourdement. Double buteur, Arnaud Noël a été le bourreau des Arlonais. Bauduin avait entre-temps porté la marque à 0-2 sur coup-franc.

Rocca a rendu espoir pour une courte durée puisque Noël donc, puis Mayamba dans les arrêts de jeu ont permis aux Novillois de s’imposer logiquement.

Un peu plus tard, Ethe a remporté un second succès cette saison face à Chaumont. Collin, Joachim et Reichling sont les buteurs de Cassîdjes. Marthus a sauvé l’honneur pour Chaumont.