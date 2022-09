Très tôt à dix après la rouge de Wallens, Longlier émerge au courage

Il faudra attendre quasi l’heure de jeu pour que les visités prennent le dessus sur un coup de réparation. Et pour asseoir la victoire, c’est une erreur du gardien Catana qui propulsera l’équipe locale vers un salut très difficile à obtenir. Car il faut reconnaître que dans l’ensemble et de la part des deux formations, on n’a pas assisté à une rencontre de prestige. Loin de là ! Alors qu’avant les débats, les deux équipes se devaient d’enfin signer une victoire digne de ce nom. Il n’en fut rien. Et les deux coaches abondent en ce sens. Dans le chef du Rochois Benjamin Simon, on peut encore mieux le comprendre. "Il faut reconnaître qu’on n’a pas pris nos responsabilités. Tout le monde n’est pas à 100%. Notre circulation de balle est beaucoup trop lente avec des appels trop peu tranchants. Il va aussi falloir à apprendre à ne plus faire de cadeaux comme sur les deux buts encaissés. "

Son homologue tenait, on le comprend, un autre discours. "Pour moi, le principal réside du fait qu’on ne prend pas de but. Un point sur lequel on a beaucoup travaillé durant la semaine. Suite à l’exclusion de Tom (NDLR. Wallens) face à son ancien club, on s’est dit qu’il fallait une réaction à son égard. C’est une équipe de cœur qui a pris le dessus ce soir et on ne pourra pas nous l’enlever."

LONGLIER: Brault 6, Van Den Eynde 6, Fourny 6, Cravatte 6 ; Bihina 7 (80’, Henrotte), Wallens 5, Perreaux 6 (85’, Condémi), Roman 6, Bréjard 7 ; Debehogne 5 (60’, Nicolas 6).

LA ROCHE: Catania 5, Muller 5, Mahin 6, R. Van Geen 6, Demeuse 5 ; Volvert 6, Englebert 5 (45’, Gillet 5), G. Van Geen 6, Prévot 5 (25’, Abada 6), Remy 6 (69’, Neumers), M.Dubois 6 (81, C. Dubois).

Arbitre: F. Lejeune.

Assistance: 90.

Cartes jaunes: Mahin, Prévot, Vériter.

Carte rouge: Wallens (7’).

Note du match: 5.

7’, tackle par l’arrière de Wallens qui touche et fait chuter lourdement Englebert obligé de quitter les siens à la pause. Carte rouge méritée pour l’ancien Rochois.

59’, faute de Mahin dans le rectangle, Bréjard se charge de convertir en prenant Catania à contre-pied (1-0).

67’, Perreaux s’échappe entre deux défenseurs, se retrouve seul face à Catania. Le médian longolard glisse habilement le cuir sous le portier rochois ( 2-0).