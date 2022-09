Deuxième victoire en deux matches à la maison pour Rulles qui continue à étonner tout le monde. Samedi, les Rullotes ont réalisé une excellente première période. Dans les dix premières minutes, après un premier trois points de Hutlet, Dumay plante trois bombes et Rulles s’envole ; 22-13 après dix minutes. "Nous avons très bien shooté et bien débuté le match, commente Mathieu Fivet. Romane Dumay a mis plusieurs paniers, mais toute l’équipe a vraiment été à la hauteur. Charlotte Donnez a fait du bon boulot, Jeanne Leboutte a aussi réalisé un gros travail défensif." Dans les dix minutes suivantes, Rulles continue sa domination, mais Herve, qui n’avait déplacé que sept joueuses, limite la casse: 44-30. "L’écart aurait dû être plus lourd à la pause, indique encore Mathieu Fivet. Nous avons mal repris la seconde période puisque notre adversaire est revenu à 44-38. Mais ensuite, nous avons resserré notre défense, récupéré des ballons et nous avons mis quelques paniers pour reprendre de l’air."

Rulles ne sera finalement plus jamais inquiété et s’impose donc 68-54. Les Rullotes recevront Charleroi samedi soir.

Neufchâteau 63 – Alleur 48

Deux sur deux pour Neufchateau qui débute bien sa saison. Si Alleur inscrit le premier panier du match, Neufchateau ne tarde pas à prendre la poudre d’escampette. Henket fait le boulot défensivement, récupère des ballons et à trois points, Neufchateau est en réussite: 5 sur 8 dans le premier quart-temps. Laurent met une bombe, Deneve en plante trois et à trente secondes de la fin du premier quart-temps, c’est Leblanc qui s’illustre à distance: 21-13. Alleur démarre mieux le second quart-temps. Les Liegeoises plantent directement cinq points (21-18). Neufchateau ne marque plus, perd énormément de ballons, mais répond présent au rebond défensif pour empêcher Alleur de prendre les devants. Après cinq minutes, Henket stoppe l’hémorragie en récupérant avant d’aller déposer en lay-up: 23-18 (15’). Neufchateau continue son festival d’approximation, mais Alleur n’en profite pas. Henket assure aux lancers (3/5) et Neufchateau reprend un peu d’air malgré une dernière possession galvaudée: 28-22 au repos. À la reprise, Neufchateau souffle le chaud et le froid: 32-26 et 35-28 grâce une bombe de Vanbelle. La même Vanbelle fait le trou dans la foulée: 40-28 (26’). Neufchateau accentue même l’écart avant la demi-heure grâce à Leblanc: 45-32. Neufchateau gère les dix dernières minutes. Les Chestrolaises prendront même vingt points d’avance, mais s’imposent finalement 63-48 sur un dernier panier de Bruyns.