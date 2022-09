Loïc Hatert, le médian de Longlier, victime d’un accident de circulation

La saison de Loïc Hatert est-elle d’ores et déjà compromise ? Le médian de Longlier a en effet été victime d’un accident de circulation dans la nuit de samedi à dimanche, sur le chemin menant du stade de Longlier à son domicile. Seul en cause, le citoyen de Champlon, qui venait d’assister un peu plus tôt à la victoire de Longlier contre ses anciens équipiers rochois, a été, pour une raison indéterminée, victime d’une embardée qui a nécessité l’intervention des ambulanciers. Le joueur longolard, déjà pas verni en ce début de saison puisqu’il était occupé à soigner une blessure, a été emmené en clinique de Libramont, souffrant des vertèbres. Et il attend désormais de passer des examens complémentaires pour en savoir davantage sur la gravité de ses blessures.