Libramont a attendu une mi-temps avant de commencer à jouer

A la pause, Samuel Bodet réalise directement trois changements. Libramont est mieux, même si Polinna, l’ancien joueur de Gouvy, passe à deux doigts du break. Après le but de Thomas, les Mauves poussent. Le centre-tir de Bunout est claqué par Marly, la fusée de Minthe passe à côté et dans le final, la reprise de la tête de Mezouari vient terminer sa course sur le haut de la barre. Frustrant pour des Mauves qui ne seraient pas rentrés aux vestiaires les mains vides s’ils avaient disputé tout le match comme les quarante-cinq dernières minutes. "On a bien vu la différence en seconde période. Nous avions le ballon, mais au final, nous avons zéro point, peste Julien Robinet Il faut retenir cette seconde période et jouer de cette manière dans les semaines à venir. Mais il faut passer le cap et jouer comme cela pendant nonante minutes"

En attendant, Libramont resté bloqué à deux unités avant de jouer un match à six points à Sprimont.

LIBRAMONT: Delme, Grandjean (88’, Jabbour), Robinet, Bunout, Richard (46’, Grégoire), Nélisse (46’, Thomas), Giboux, T. Lefort, Mezouari, Minthe, Roset (46’, Baudot).

HUY: Marly, Loyaerts, David, Morana, Kabombo, Nzoigba (67’, Picchietti (90’, Czagiel)), Papalino, Mibenge (75’, Boussard), Muaremi (46’, Nizar), Pollina.

Arbitre: Clément Moulin.

Buts: Mibenge (10’, 0-1), Morana (15’, 0-2), Thomas (61’, 1-2).

Cartes jaunes: Nelisse, Loyaerts, David, Nizar, Nzoigba.

Assistance: 80 Note du match: 6

10’, Muaremi renverse vers Mibenge. Laissé trop libre par Richard, l’ailier place (0-1).

15’, sur corner, en première zone, Morana vient mettre sa tête (0-2).

54’, lancé en profondeur, Pollina arrive devant Delmé et tente la pichenette. Le poteau renvoie.

61’, sur corner, le ballon traîne au second poteau. Quentin Thomas envoie au fond (1-2).

77’, double arrêt de Delmé devant Boussard. Dans la continuité, Nizar tente sa chance, mais Grandjean repousse sur la ligne.

90’, au second poteau, la tête de Mezouari termine sur le haut de la barre.