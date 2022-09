La parfaite maîtrise des Marlovanais

Bien plus qu’en matière de circulation du ballon ou de créativité, c’est dans le registre tactique que les Famennois ont brillé sur la pelouse habaysienne. Leur bloc inhabituellement bas, aussi dense que solide, a posé d’insolubles problèmes à une équipe gaumaise qui occupe toujours la tête du classement malgré ce revers.

C’est simple, en 90 minutes, Gwenaël Jaa n’a dû véritablement s’employer qu’à une seule reprise, sur une reprise tendue de Déom qu’il a écartée d’une belle claquette. En face, les troupes du président Hérion n’ont certes pas accumulé les occasions à un rythme aussi éffréné que celui d’un Evenepoel sur une échappée solitaire, mais elles ont privé le secteur offensif habaysien des espaces qu’il apprécie tout en menant quelques contres tranchants. Et en profitant aussi de quelques largesses adverses, illustrées par cette bévue du capitaine Reyter sur le but d’ouverture et par celle de Bartholomé sur le troisième.

Mené 0-2 alors qu’on avait à peine franchi le cap de la demi-heure, Habay n’a jamais donné l’impression de pouvoir réagir ni même de trouver la clé face au dispositif tactique mis en place par Fred Jacquemart. Même en opérant quatre changements avant même que ne débute l’ultime demi-heure.

Devant un Devresse aussi rayonnant que rassurant, la défense des Bianconeri n’a rien concédé. Le très complémentaire triangle médian formé par Dehon, Mohimont et le très prometteur Letêcheur a géré les échanges et le rythme du match avec maestria et les percutants ailiers Dessart et Micha ont su profiter des espaces qui s’offraient à eux sur les contres pour faire mal aux latéraux adverses.

Trio luxembourgeois en tête

Un heading un peu trop enlevé de Devresse, après une sortie mal calculée d’un Bartholomé peu à son affaire, et un tir de Jacquemart, repoussé sur la ligne par Vialette, auraient même pu permettre à Marloie de corser l’addition. Mais c’eût été trop sévère cependant, au vu de la physionomie globale de cette partie qui permet aux Famennois de rappliquer à trois points des Habaysiens. Et de constituer avec Mormont un inédit trio luxembourgeois au faîte de cette série.

HABAY-LA-NEUVE: Bartholomé ; Vialette, Reichert, Gillet (46’, Serwy), Grevisse (46’, Jaspierre) ; Ajavon (60’, Toussaint), Ansion, Copette ; Léonard (60’, Herman), Déom, Molinari.

MARLOIE: Jaa ; Devresse, Collard, Gaziaux, Paquay ; Letêcheur (80’, Talmas), Mohimont, Dehon ; Dessart (86’, Delvaux), Micha, Mayanga (68’, Jacquemart).

Arbitre: Q. Malhaise.

Assistance: 160.

Cartes jaunes: Copette, Serwy.

Buts: Micha (18’, 0-1), Dessart (32’, 0-2), Mayanga (57’, 0-3).

Note du match: 6.

18’, Reyter, légèrement pressé par Mayanga, remet un ballon plein axe, dans les pieds de Micha qui ne se fait pas prier (0-1).

32’, après un duel gagné par Mayanga, Dehon lance parfaitement Micha qui se heurte à Bartholomé, mais Dessart récupère le cuir pour doubler l’écart (0-2).

57’, Bartholomé capte mal un coup franc de Mohimont ; Mayanga est à l’affût et creuse l’écart via la hanche d’Ansion (0-3).