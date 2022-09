La colère de Christian Bracconi après la défaite à Dessel: « On perd ce match bêtement, stupidement, mais surtout logiquement »

Deux exclusions (Espinosa et Allach) et trois joueurs sortis sur blessures (Lloci, Kagé, Ilunga), si ce n’est le bon retour aux affaires de Droehnle qui a tenu une bonne heure et démontré qu’il n’avait rien perdu de sa touche de balle, Christian Bracconi avait de quoi tirer la tête des mauvais jours vendredi soir. Un bout de pizza à la main, le mentor corse a d’ailleurs longtemps fait les cent pas dans le couloir menant aux vestiaires visiteurs vendredi soir. « Et la manière dont on se fait éliminer fait mal, avouait le cornac quelques minutes plus tard. On avait le match en main. Ils n’ont pas touché le ballon. On ouvre le score. Et on se permet de faire un tacle… (NDLR: Il lève les yeux au ciel). À partir de là, tout notre système de jeu est tombé en ruine. Ensuite les blessures qui sont arrivées. Au final, c’est véritablement un scénario catastrophe. Jouer des matches comme ça et perdre autant de joueurs, cela ne rime à rien. C’est un non-sens. "