Isaac donne le sourire aux Canaris (+ bulletin de Givry)

Mais ni Goury ni Kambuania ne parviennent à trouver la faille. Les Cinaciens de David Maucq sont dans un mauvais jour, mis à mal par des Givrytois à l’engagement sans faille et à l’organisation défensive bien huilée. Mais les mauvais choix offensifs ne permettent pas aux hommes de Frédéric Herinck de passer devant. Comme souvent, ces errements vont se payer cash puisque Ciney, sur l’une de ses rares opportunités via un Lambrechts discret jusque-là.

Ce but aurait pu mettre les Canaris dans les cordes, mais via le très remuant et rapide Kambuania, Givry inverse la tendance pour une victoire méritée.

"C’est le même refrain depuis plusieurs semaines, on manque trop d’occasions, note Frédéric Herinckx, le T1 de Givry. Nous aurions dû à l’abri plus tôt dans le match ou encore inscrire le 3-1. Mais mes joueurs sont prêts désormais, on a eu sept séances cette semaine. Je suis aussi heureux que mes deux avants, Gabiam et Kambuania, aient marqué. Par contre, j’attends davantage de Goury vu son passé (NDLR: il est passé par l’Inter Milan). Mais il n’est pas en confiance. Il lui faut un déclic. Ctte victoire est logique, nous avons dominé, eu le ballon et des occasions. Elle récompense nos efforts à tous."

Loan Wérard aura été l’homme fort des Canaris dans l’entrejeu, permettant les reconversions rapides ou la maitrise du jeu.

"On avait bien commencé, dommage de ne pas trouver la faille, dit le capitaine du jour. On prend un but évitable en plus, mais au lieu de douter, on a pris les choses en mains pour renverser la situation. On prend un peu d’air au classement avant de jouer Marloie, Meix et Libramont, la confiance vient avec ces succès qui sont mérités."

GIVRY : Médard, Djouogoua, Herbeaux (55’, Gabiam), Butovskis, Kambuania, Abderrabi (35’, Weishaupt), Itoua, Wérard, M. Dufrasne, L. Dufrasne (16’, Atundu), Goury (55’, Djouahir).

CINEY : Monteleone, Kersten, Despas, Antoine (60’, Pajaziti), Jadot (61’, Villano), Lambrechts, Bruckner, Hanneuse (81’, Boudjemaa), Henrotaux (81’, Bwangombo), Otte, Claude.

Arbitre: M. Martinez.

Assistance : 60.

Cartes jaunes: Djouogoua, Lambrechts, Bruckner.

Buts: Lambrechts (52’, 0-1), Gabiam (74’, 1-1), Kambuania (78’, 2-1).

Note du match : 6.

22’, Wérard lance Goury qui perd son face à face.

47’, frappe Kambuania sauvé par Monteleone. 52’, Lambrecht est servi dans le rectangle et trompe Médard (0-1).

74’, effort de Kambuania sur l’aile gauche, il sert dans l’axe et Gabiam met au fond (1-1).

78’, Kambuania délivre Givry en remportant son duel face à Monteleone (2-1).