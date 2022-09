Devant des Bastognards trop statiques, ce sont les Orangés qui donnent le tempo au débat. Rapides et incisifs à l’image d’un Grommen qui en fera voir de multiples couleurs à la défense bastognarde.

Bastogne, encore une fois désorganisé par l’absence de plusieurs cadres, tarde à se mettre au diapason et subit le rythme imprimé par son hôte. Sans encombre cependant. Labranche étant tout heureux de voir passer la reprise du front de Gillard au-dessus de la barre. Avec un soupçon de précision en plus, Couvi aurait dû virer avec un but ou deux d’avance à la pause.

Paradoxalement, alors que le jeu est nettement plus décousu, les occasions sont plus nettes. Bastogne muscle davantage son jeu et Regnier se montre pour la première fois très vigilant sur la frappe de Macoir.

Une foule d’approximations dans les transmissions nuisent à la qualité du débat. Un débat qui s’enflamme par moments sur des saillies périlleuses mais jamais réellement abouties. Le but un peu rock and roll tombe un peu par hasard mais il traduit la meilleure homogénéité de l’équipe de Bertels.

Mais ne croyez pas que ce Bastogne baisse la tête. Au contraire, les contres menés principalement par ses deux flèches d’ébène sèment régulièrement l’émoi. Il faudra un resserrage de boulons à l’arrière et surtout un tout grand keeping de Regnier pour préserver le maigre viatique. Et c’est avec un soulagement certain que Gouvy enregistre le coup de sifflet final du vigilant Denis Bressard. Ces deux succès consécutifs apportent une bouffée d’oxygène et d’optimisme à la phalange nordiste. Les censeurs qui l’avaient prématurément condamnée en sont pour leurs frais. À charge pour elle de confirmer avec la venue d’Arlon dimanche prochain.

BASTOGNE : Labranche 6, Muller 6, Chisogne 7, Guillaume 7, Dufays 6, Macoir 6, Lepinois 7 (76’, Belche), Gouard 6, Hougardy 5 (72’, Tchinde), Thorn 7, Camara 7.

GOUVY: Regnier 8, Lentz 5, Burton 6, Adam 7, 6, Devillet 6, Pirson 6, Delvaux 7, Joseph 5 (62’, Lemma 5), Grommen 7 (82’, De Sousa), Georis 6, Gillard 6.

Arbitre : D. Bressard

Cartes jaunes : Adam, Joseph, Lemma, Grommen, Camara, Lepinois, Dufays.

Assistance: 130

Note du match : 6

69’, un coup franc est prolongé de la tête par Burton qui trouve Delvaux. Ce dernier lobe Labranche d’une façon pour le moins inattendue (0-1).