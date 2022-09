"C’est la bérézina, n’hésite pas à affirmer le délégué Deschamps. Notre nouvel entraîneur, Éric Picart, nous avait prévenus qu’il serait en vacances pour ce match. Nous avons une kyrielle de blessés et de suspendus, à tel point que nous n’avons qu’un gardien et un autre joueur sur le banc. Notre début de saison est aux antipodes de ce que nous espérions."

Les catastrophes se sont poursuivies avant que Lionel Dams ne donne le coup de sifflet du début du match. Le capitaine Théo Deschamps a ressenti une gêne aux adducteurs et a cédé sa place au seul remplaçant disponible.

Une première mi-temps intéressante

Pourtant, on a assisté à une première mi-temps agréable et équilibrée, la meilleure de Freylange depuis le début de saison. De part et d’autre, des joueurs de qualité ont produit du jeu, la seule différence venant des avants sartois plus efficaces. Hentcho a beaucoup couru avec de la bonne volonté, mais sans aucune efficacité, Zervakis, est resté coincé le long de sa ligne où il a joué à la dentelière en multipliant les dribbles aussi inutiles qu’inefficaces.

Du côté des Verts, Murtezi a fait parler la poudre en ouvrant le score de jolie manière, offrant à son équipe un avantage pas forcément mérité.

La seconde mi-temps des visités a confirmé la belle impression laissée jusqu’alors, avec en plus une kyrielle d’occasion offerte par une défense freylangeoise aux abois. Heureusement pour eux, l’inexistant Memeti a galvaudé deux occasions en or, qui auraient dû donner au score un aspect plus lourd. De l’autre côté, un coup franc qui a léché la latte et le but de Hentcho, font office d’arbres qui ont caché une forêt bien malade. Éric Picart, à son retour de vacances, aura du pain sur la planche pour que son entrejeu, bourré de qualités mais pas nécessairement complémentaire élève le niveau de jeu.

SART : Prince 6 ; Skoba 7, A. Burton 7, Tilkin 7, Bodson 6 ; J. Mehmeti 6, L. Burton 7 (82’, Vissers), Jacquet 6 ; Beaujean 6 (88’, Okoroafor), Murtezi 8, S. Memeti 4 (75’, Barbette).

FREYLANGE: Lapraille 5 ; Gomes 6, Gengler 5, Deom 5, Braconnier 5 ; Mendes 7 (56’, Deschamps), Léoni 6, Paquet 6, Warlomont 6 ; Zervakis 4, Hentcho 5.

Arbitre: L. Dams

Note du match : 6.

Assistance: 95.

Cartes jaunes: Braconnier, Beaujean, Deschamps.

Les buts: Murtezi (34’, 1-0 et 81’, 3-1), Beaujean (66’, 2-0), Hentcho (71’, 2-1).

34’, Murtezi, isolé à l’entrée du rectangle, lâche un tir dans la lucarne (1-0)

66’, en cinq minutes, Beaujean se fait soigner, prend une carte jaune pour s’être soigné lui-même pendant le cours du jeu avec une bombe du soigneur, râle, se fait enguirlander par ses coéquipiers et suit bien un ballon relâché par Lapraille (2-0).

71’, Hentcho, enfin en réussite, conclut facilement (2-1).

81’, un long centre traverse la défense comme dans du beurre, Lapraille n’intervient pas, Murtezi, opportuniste en diable, ne rate pas l’immanquable (3-1).