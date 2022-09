Bouillon débute par une victoire en N3, revers pour le Stabulois et Athus

Bouillon débutait son championnat ce samedi face à Riemst. Finalement privé de son passeur, Miguel Teirlinck, Bouillon était obligé d’aligner Adrien Gérard à la distribution. Et le début de match est compliqué pour les Bouillonais qui font la course derrière et qui s’inclinent finalement 18-25. "Perturbé par le changement de passeur ? Non, ce n’est pas une excuse, indique Vincent Libertiaux. Il est vrai que nous avons effectué la préparation avec Miguel, mais nous avions aussi eu l’occasion de disputer un match amical avec Adrien à la passe. Nous sommes juste passés à côté en début de match." Bouillon se reprend toutefois directement, ne commet quasiment aucune faute et domine les trois autres manches pour s’imposer 3-1. "C’est un très bon résultat, contre une très bonne équipe, poursuit Vincent Libertiaux. Nous avons su mettre de la pression au service et nous avons globalement bien maîtrisé les échanges. Nous avons les qualités pour vivre une très belle saison."