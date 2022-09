Division 2A

Nothomb et Vance, plus que des outsiders

Avec deux victoires aisées, respectivement contre Châtillon (5-2) et à Tintifontaine (1-4), Nothomb et Vance se sont installés provisoirement aux deux premières places du championnat. Bleid, qui se déplace à Saint-Léger cet après-midi, est la seule équipe qui pourrait rejoindre Nothomb avec un point d’avance sur Vance. Les Mauves de Stéphane Carlier et les Rouges de Christophe Backes montrent assurément qu’ils sont candidats aux lauriers de fin de saison. Nothomb menait déjà 4-1 à la mi-temps et les Chatillonnais Philippe Fostier et Dylan Pierrard ont été exclus après cette entame catastrophique.

Arlon B, qui a cru pouvoir décrocher ses premiers points en menant jusqu’à 20 minutes du terme à Aubange, a complètement craqué (3-1) et reste lanterne rouge sans le moindre point.

Division 2B

Florenville seul invaincu

À part Florenville, toutes les équipes de 2B ont déjà perdu au moins une fois cette saison. Ce samedi, Saint-Hubert, Ochamps et Paliseul se sont en effet pris les pieds dans le tapis. Avec une similitude pour les trois équipes: elles ont mené avant de se faire rejoindre. Contre Neuvillers, Saint-Hubert a mené deux fois (1-0 par Chardome, 2-1 par Javay), mais par deux fois, Murego a égalisé avant que Degros n’offre les trois points aux siens. À Orgeo, Ochamps menait 0-2 grâce à un doublé de Nolwen Albert. Mais l’auto-but de G. Schroeder juste avant la pause a redonné de l’espoir à Orgeo qui a fait la différence au second acte (4-2). Enfin, à Libin, Paliseul menait 0-1 via l’inévitable Meddah avant que Vanderheyden et Khelfi ne mettent Libin aux commandes. Le même Vanderheyden tuera le match en convertissant un penalty à la reprise: 3-1. Notons aussi que Florenville s’est imposé sur un score de tennis face à Rossignol: 6-2.

Division 2C

Gouvy B décolle enfin avec un triplé de Paquay

Gouvy B a décroché ses trois premiers points avec un large succès 6-3 contre une autre équipe B, Quentin Paquay a inscrit un triplé en fin de match. Erezée prend provisoirement la tête de la série après un succès aisé à Petit-Han qui reste bloqué à la case départ. Enfin, Aye a pris le dessus sur Houffaloise B dans un match de milieu de tableau alors que Tenneville avait pris logiquement la mesure de Roy vendredi.

Division 3A

Première défaite pour Autelbas

Invaincu jusque-là et en tête de la série avec Ethe B et Sainte-Marie-sur-Semois, Autelbas a subi sa première défaite samedi soir, contre Saint-Mard B qui s’est imposé 2-3, notamment grâce à un doublé de Théo Devaux.

Division 3B

Bouillon en fin de match

Habay-la-Neuve B, avec une équipe très jeune, sans imposé sans coup férir à Etalle (0-4) et se maintient en tête avec un 13 sur 15. Kobs a ajouté un but supplémentaire à son compoteur et Widart a signé un doublé. Bouillon, pour sa part, a dû cravacher pour émerger en fin de match, et grâce à un penalty, devant Gérouville (2-1). C’est Tulpin qui s’est fait l’exécuteur des hautes œuvres.

Division 3C

Première pour Orgeo B

Orgeo B a remporté sa première victoire dans ce championnat, en s’imposant chez son voisin bertrigeois (3-4). Les Orgeo B cette saison. Dans le derby à Bertrix, ils ont mené 0-4 grâce à un triplé de Leitz. Ochamps B a logiquement battu Bouillon B (3-0).

Division 3D

Premiers points perdus par Bourdon

Le leader Bourdon a perdu ses premiers points face à Heyd, 3e, vendredi, au terme d’une partie relativement équilibrée (0-0). Bourdon est même passé tout près de la défaite, Lejeune étant sauvé par son poteau sur un tir de Wellens en fin de partie. Ce samedi, Champlon (1-4 à Vecmont) et Mormont B (0-4 à Bande) en ont profité pour se rapprocher du leader.

Division 3E

Vaux souffre mais confirme

Vaux-sur-Sûre, le leader, compte toujours le maximum de points, mais sa victoire contre Witry, ce samedi, n’a pas été si simple. Face à une équipe qui n’a récolté que trois unités jusqu’ici, les Étoilés se sont imposés par le plus petit écart (4-3).