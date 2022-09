2C : Melreux perd 8-0 à Halthier, trois exclusions à Petit-Han- Erezée

Houffaloise B 2 – Aye 3

"On sabote un début de saison très correct en 45 minutes, s’attriste le coach David Bouillenne. Après cela, on tente de revenir mais, quand tu es déjà sur la plage, c’est très tard pour ramer." Deuxième succès pour les Godîs à l’issue de cette rencontre en deux temps. Ils entament bien la partie avec l’ouverture du score de Walhain dans les premiers instants (0-1). Feller double la mise avant le quart d’heure (0-2). Chisogne tente de relancer les siens, mais Soroge lui réplique juste après (1-3). Le dernier but de Glaude en fin de partie tombera trop tard (2-3).

Gouvy B 6 – Marloie B 3

Premier succès pour les Orangés alors que les Balouches encaissent un deuxième revers de rang. "Un beau match de football avec deux équipes joueuses, pas mal de rythme, une rencontre engagée, mais très correct", analyse le coach local Nicolas Lemaire. Dès l’entame, Burton trouve la faille (1-0). Peu après le quart d’heure, Yangara rétablit la parité, mais Burton s’offre le doublé peu après (2-1). Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir le marquoir s’affoler. Grandjean fait le break, puis Paquay s’offre le triplé alors que Godefroid le prive de hat-trick parfait (6-2).

Petit-Han 0 – Erezée 4

"On a bien senti que les visités voulaient accrocher quelque chose avec de la tension et un jeu physique", précise le coach visiteur Nicolas Walhain. Petit-han s’offre la première opportunité avec une frappe de Filocco qui touche la barre. Peu après le quart d’heure, le centre tendu de Prévot est détourné par Maréchal dans son but (0-1). Trois minutes plus tard, R. Leboutte trouve Léonard qui ajuste une bicyclette pour faire honneur à Remco (0-2). C'est ensuite la valse des cartons avec du rouge pour François et De Castris côté visiteur et Marion chez les Petit-hanais. Même à neuf, Erezée fait la différence dans le dernier quart d’heure grâce à Fievet et Delvaux durant le temps additionnel (0-4).

Mageret 0 – Nassogne 1

Important succès pour les Nassognards qui calment les ardeurs des Mageretois qui venaient d’enfiler trois succès de rang. Nassogne prend le match en main et s’offre deux belles opportunités. Nassogne ouvre la marque sur un corner où Diouf jaillit (0-1). Les visiteurs poursuivent leur pressing, mais sans pouvoir conclure. Après la pause, Mageret relève la tête. La frappe de Guillaume termine dans les bras du gardien. Luc ajuste encore un coup franc qui touche la barre.

Halthier 8 – Melreux-Ho. 0

Rien ne va plus à Melreux qui reçoit une véritable claque à Halthier. Si Melreux domine les cinq premières minutes, ce n’est que feu de paille. En effet, le marquoir s’envole à 3-0 pour le quart d’heure grâce Losciuto, Oliveira et Faisal. "Nous sommes restés bien appliqués, mais je dois avouer que je n’ai pas reconnu l’équipe de Melreux", avoue Vincent Lejeune. À la reprise, Lejeune s’offre un hat-trick parfait, puis Bertimes et Huyberts font encore grimper les chiffres (8-0).

Waha-M. 1 - Harre-M 1

"Ce partage nous laisse un goût amer car on encaisse dans la dernière demi-heure mais, vu les circonstances, cela reste un point intéressant", souffle le coach local Kevin Dachelet. Waha ouvre la marque peu après le quart d’heure (1-0). À la 64', Roisin touche le ballon de la main hors du rectangle et écope du rouge. Sur le coup franc, Rasquin rétablit la parité (1-1). Les visiteurs terminent les derniers instants à dix après l’exclusion de Henricot.