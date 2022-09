Raskin heureux de refaire la fête

Avec huit points, Oppagne réalise un début de saison plus que correct . "D’autant plus que nous pouvons regretter les points perdus face à Chaumont et Freylange, peste Valentin Raskin. Contre Chaumont, alors que tu mènes 2-0, tu ne peux jamais te faire rejoindre. A Freylange, il y a ce penalty qui ne devait pas être sifflé, mais bon, la semaine précédente, Gouvy aurait sans doute dû obtenir un coup de réparation sur notre terrain. Donc, on va dire que tout s’équilibre sur une saison. Et le partage à Freylange reste relativement logique étant donné la physionomie du match."