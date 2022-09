« En P1, la maîtrise du ballon passe de plus en plus au second plan »

Les commentaires étaient dithyrambiques, après le 6 sur 6 d’Arlon contre Ethe et Longlier. Beaucoup faisaient déjà de l’équipe du chef-lieu un sérieux prétendant au titre. Un partage contre La Roche et une défaite à Chaumont plus tard, la "hype" est déjà bien retombée. "Quels enseignements retirer de nos quatre premiers matchs ? Nous sommes plus à l’aise contre les équipes qui ouvrent le jeu, et nettement moins contre les formations qui nous attendent pour nous contrer, analyse Arthur Hausman. Je remarque qu’en P1, de plus en plus d’équipes font de l’organisation défensive leur priorité et qu’elles se concentrent davantage sur ce qu’elles font sans le ballon, qu’avec le ballon. À Arlon, on a une philosophie un peu différente, on pense au-delà du résultat et on essaye d’avoir la maîtrise du jeu. On voit d’ailleurs de plus en plus d’équipes qui jouent avec une ligne de cinq derrière en perte de balle. Comme Chaumont, où les longs ballons précis de Schinckus permettent des reconversions rapides. On s’est d’ailleurs fait avoir en contre, comme contre La Roche. Mais c’est une drôle de série, où tout le monde se tient. Notre objectif ? Le Top 3. Je ne vais pas dire que l’on vise le ventre mou, cela n’aurait aucun sens (rires)."