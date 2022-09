1ère défaite de Messancy depuis septembre 2019, nouveau revers pour Freylange

Autre fait marquant de cette soirée, c’est la nouvelle défaite, méritée qui plus est, de Freylange contre Sart, qui a de nouveau montré de belles qualités offensives. Annoncés favoris, les Lorrains ne comptent que deux points sur quinze en championnat, soit une moyenne d’un candidat à la culbute et non celle d’un favori. Eric Picard (qui n’était pas présent sur le banc ce soir) a encore beaucoup de travail...

Toujours en 1ère provinciale, le duel des promus entre Houffaloise et Assenois a tourné à l’avantage du premier. Sur un score net et sans bavure de quatre buts à zéro, les hommes d’Aurélien Gomez engrangent leur première victoire en championnat.

On note aussi la victoire logique sur un score arsenal de Gouvy à Bastogne, malgré quelques situations chaudes pour les Bastognards en fin de rencontre, ainsi que le succès de Longlier à La Roche, lors d’une rencontre soporifique marquée par de nombreuse approximations des deux équipes.

Enfin, en nationale, Libramont n’arrive toujours pas à obtenir son premier succès. Menés de deux buts après seulement un quart d’heure, les Mauves ont su réagir en 2e période en égalisant à l’heure de jeu. Ils auraient pu arracher un point si le tir sur la transversale avait connu meilleur succès, mais on note aussi que les Hutois ont gâchés plusieurs belles opportunités en reconversion offensive.

Les résultats

Libramont - Huy 1 -2

Houffaloise - Assenois 4-0

Bastogne - Gouvy 0-1

Longlier - La Roche 2-0

Oppagne - Messancy 4-3

Sart - Freylange 3-1