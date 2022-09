Un derby entre «inconnus» cette fois

Après son partage dans le derby gaumais contre Étalle, le BAT 81 Tintigny s’offre une deuxième confrontation contre une équipe de la province : un déplacement au G4 Sainte-Ode, à Bastogne. Cette rencontre n’aura cependant pas la même saveur que la confrontation face aux Stabulois. En effet, les Tintignolais partent cette fois totalement dans l’inconnu. « On ne connaît vraiment personne, confirme le coach Steve Lenoir. Notre but sera de proposer notre jeu et de ramener un bon résultat. »