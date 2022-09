Que le résultat (5-1) ne reflète pas du tout l’écart de niveau entre les deux équipes. Je crois que nous avons eu le ballon 60% du temps. Entre les deux rectangles, nous faisions jeu égal avec notre adversaire. Nous étions même un peu au-dessus. Mais un match se gagne dans les deux surfaces de réparation. Et pour l’heure, nous ne sommes efficaces ni devant, ni derrière. J’entends par là que nous nous créons peu d’occasions et que nous offrons trop de cadeaux à nos adversaires.

Votre constat est limpide, mais voyez-vous des solutions?

J’en ai discuté avec le coach mardi. Il faut revenir aux bases, contrôle-passe, et se donner comme priorité de tenir le zéro.

Et offensivement?

Le retour de Cyrille (Godfrin) va nous faire du bien (NDLR, il a joué son premier match de championnat en A à Sprimont, après un passage en B). Il a un profil assez unique dans notre effectif. Nous avons beaucoup de petits gars rapides, qui aiment prendre la profondeur. Cyrille, lui, est plus fort dos au but, il sait garder un ballon. Et il n’est pas maladroit en zone de finition. Il va faire du bien à l’équipe, mais comme moi, il lui faudra certainement encore un bon mois pour être vraiment prêt physiquement.

Comme vous, dites-vous? Vous avez pourtant dominé les tests physiques d’avant-saison de la tête et des épaules, avec une VMA de 20,5…

Cela prouve que la VMA ne traduit pas vraiment la forme physique d’un footballeur. Mon niveau d’endurance est très bon, mais je manque cruellement de rythme et de vivacité. Le coach m’avait repris lors du premier match, contre Huy. Je n’étais pas trop d’accord, car je ne m’estimais pas prêt. Et cela s’est vu. Je suis donc allé jouer deux fois 90 minutes en B, les deux week-ends suivants. J’étais cuit. Mais il n’y a pas de secret, il faut que j’enchaîne les matchs.

On peut donc être un excellent triathlète, et peiner à tenir 90 minutes sur un terrain de foot?

Oui. Car les efforts ne sont pas du tout les mêmes. Mon corps s’est habitué aux efforts de longue durée que je lui ai imposés ces derniers mois. Jusqu’à dix ou douze heures, parfois. Mais ce sont des efforts réalisés à un rythme quasiment continu, où on ne se met pas vraiment dans le rouge. Un match de football, c’est totalement différent. On change de rythme en permanence, on monte davantage dans les pulsations. Puis j’ai perdu toute mon explosivité. Sur 10 m, je n’avance plus.

Comment allez-vous y remédier?

D’abord, en enchaînant les matchs. Le week-end passé, au lendemain du match à Sprimont en D3, je suis allé jouer en réserves, avec mon papa. Ensuite, en effectuant du travail spécifique. Je me rends régulièrement à Saint-Mard pour travailler sur la piste, avec des séances de sprints, du 30/30, du 40/20. Mes coéquipiers me disent qu’ils sentent une progression dans mon jeu, c’est encourageant.

Votre vélo est pendu au clou?

Non, pas encore. Je me rends encore au travail à vélo régulièrement, 60 km aller-retour. Mais désormais, j’évite de faire une sortie de cent bornes le samedi, pour ne pas saboter le travail physique que je réalise spécifiquement pour le foot. Je participerai encore au marathon d’Amsterdam le 16 octobre, mais sans préparation spécifique. Ensuite, je serai branché foot à 100% jusqu’en fin de saison.

En juin 2021, vous affirmiez justement que les contraintes du foot, à ce niveau, étaient trop pesantes et que vous aimiez le sentiment de liberté qu’offrent la course à pied, le vélo, le triathlon. Pourquoi avez-vous changé d’avis?

J’habite à Gérouville et en reprenant à Meix, j’avais l’occasion de jouer avec mon frère et beaucoup de copains. Puis j’ai réalisé une partie de mes rêves l’an passé: le Tour des Stations en Suisse, le marathon du Mont-Blanc, quelques belles cyclosportives comme Paris – Roubaix ou Liège - Bastogne – Liège et, surtout, j’ai bouclé un Ironman, à Aix-en-Provence. C’était devenu un objectif pendant le confinement.

Un one-shot?

Non, j’y reviendrai certainement dans quelques années. On peut encore être un très bon triathlète à 50 ans. Un bon footballeur, en revanche, c’est plus compliqué (rires). Maintenant, mon rêve, c’est de jouer un match avec mon papa et avec mon frère. Bon, il y a plus de chances que cela arrive en réserve qu’en D3…

Aucun regret d’avoir mis le football de côté pendant plusieurs mois, alors que vous étiez dans la force de l’âge?

Non. Ma mentalité est plus celle d’un triathlète, d’un cyclotouriste, que celle d’un footballeur. La rivalité, les insultes… J’ai beaucoup de mal avec cela. J’ai découvert des disciplines où l’on s’encourage en permanence, où l’on se met des tapes dans le dos quand on se dépasse, alors que ce sont, en théorie, des sports «individuels». Quand je suis sur un terrain de foot, je me dis souvent ‘‘Pauvre arbitre…’’ Il faut être fou pour faire ce métier-là.