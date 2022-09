Musson, premier qualifié pour les quarts

Favori en championnat, Rulles aura la chance de jouer à domicile. Les Rullots reçoivent Saint-Léger, une équipe qui a largement perdu ses trois premières rencontres en P1.

Habay, demi-finaliste la saison dernière, jouera en déplacement. Les hommes de Jonathan Sauvey auront droit à un derby à Tintigny. Rien d’insurmontable sur le papier.

Enfin, Chantemelle (face à Bomal), Saint-Hubert B (à Bastogne) et Arlon B (au Junior) partent, eux, aussi avec les faveurs de pronostics.

Ce mercredi soir, Neufchâteau, finaliste l’an dernier, a été sorti par Musson. Après un premier quart-temps partagé (24-22), Musson a haussé le ton pour s’imposer 73 – 88. Les Mussonnais se rendront chez le vainqueur de Bertrix-Libramont au prochain tour.

Au prochain tour, on pourrait aussi avoir un duel entre Habay et Saint-Hubert B ou encore un bel affrontement entre Chantemelle et Rulles. Dernier quart possible: Arlon B – Athus.