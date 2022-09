Oui, mais je me sens bien à Bastogne, ma famille s’y plait aussi. Je ne me voyais pas changer à nouveau. Mais en effet, si Gouvy n’était pas monté, j’y serais sans doute toujours, j’ai passé une belle année là-bas.

Gouvy avait-il sa place en D3 ?

Les joueurs n’ont pas cru au maintien assez vite. Ils ne se sentaient pas à leur place alors qu’ils ont prouvé qu’il y avait moyen. Mais le réveil a été trop tardif.

Ce Gouvy va-t-il aussi jouer le maintien en P1 ?

Non, cette équipe terminera dans la colonne de gauche. Où ? Je ne sais pas, mais les Orangés ne sont pas à leur place actuellement. Les joueurs ont peut-être cru que ce serait plus simple en P1 qu’en D3, mais je sais que Christophe Bertels se charge bien de leur rappeler qu’il ne suffit pas de paraitre et que la série est homogène.

En évoquant la D3, vous êtes plus attentifs aux résultats des équipes luxembourgeoises à ce niveau ou ceux de la P1 ?

Après notre victoire à Vaux, je n’ai pas fait attention à ceux de D3, mais je sais qu’il faudra en tenir compte. Il faut imaginer le pire avec trois descendants provinciaux en D3. Ce serait catastrophique, mais d’où l’utilité de laisser cinq ou six équipes derrière soi.

Lesquelles ?

Aucune idée. Des Assenois, Chaumont, Messancy ou Houffaloise qui sont montés semblent être solides. Ce sera compliqué.

Vous craignez de vivre une saison aussi compliquée que la précédente où vous aviez assuré le maintien au dernier match ?

Je vais être honnête, on ne vise que le maintien, rien d’autre. Et si on se sauve au dernier match encore une fois, l’objectif sera atteint.

On est loin des ambitions affichés par le président Samuel Zune il y a deux ans qui voulait amener le Léo en D3.

Il faut être réaliste, nous n’avons pas le noyau pour jouer la tête. S’il nous arrive quelques tuiles, nous manquerons de solutions, autant défensivement ou offensivement. Derrière, nous avons perdu Benjamin Jacob et Guillaume Gruslin est aussi blessé. Julien Gouard et Maxime Pignon n’ont pas encore joué. On va devoir bricoler pour trouver des solutions si cela se poursuit.

Pourtant, Bastogne a la meilleure défense de la série avec 3 buts encaissés.

J’en suis le premier surpris avec une défense qui a déjà beaucoup changé en quatre sorties. Pourvu que cela dure.

D’un point de vue personnel, vous avez évolué avec brio en numéro 8 face à Vaux, vous vous y plaisez ?

Oui, j’ai une certaine liberté qui me plaît. D’ailleurs, si je joue encore à l’heure actuelle, c’est pour cette liberté. Je joue pour mon plaisir surtout.

Vous aurez 37 ans en octobre, vous songez à la fin de carrière ?

La question se pose chaque année depuis un moment. Mais tant que je prends du plaisir et que je suis épargné par les blessures, je poursuis. Et ma famille me soutient énormément.

Kévin Guillaume sera entraîneur après sa carrière de joueur ?

J’ai envie de dire non, j’aurais trop d’attentes, trop d’exigences. Je risque de m’énerver souvent.

Car les mentalités ont trop changé ?

Oui, il faut s’adapter sans cesse. Un entraîneur ne peut plus être trop rigoureux, au risque de perdre rapidement des joueurs. Pour un oui ou un non, certains râlent ou lâchent l’affaire. C’est un discours de vieux con (sic), mais les jeunes n’ont plus cette flamme. Enfin, il y a des exceptions aussi. Prenez Tom Chisogne ou Goran Hougardy chez nous. Ils sont mordus, présents tout le temps, à l’écoute. Ces deux-là sont amenés à une belle carrière, au moins en P1. Ils auront du temps de jeu cette année vu l’étroitesse du noyau, mais il ne faut pas les brûler non plus.

Sans Thierno, Thorn et Camara, arrivés dans les derniers jours d’août, Bastogne avait-il une chance de se sauver ?

Je ne vois pas comment nous aurions pu gérer les absences. Ils apportent de la vitesse et un brin de concurrence aussi. C’était une quasi nécessité et le club l’avait bien compris.