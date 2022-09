Deux hommes, manifestement ivres, sont à bord. S’en suit une altercation entre le chauffeur et un des deux fêtards. Les insultes verbales se transforment vite en pugilat. Jonathan Barbier, un Liégeois de 36 ans, se déchaîne sur le chauffeur lui fracturant un membre. Dans la foulée, il roue de coups deux accompagnateurs arrivés dans le but d’apaiser les choses et de porter secours à leur collègue. Mal leur en a pris puisque les trois employés de la société tintignolaise se sont vu délivrer des arrêts de travail suite à leurs blessures. Le camarade de guindaille du violent a vainement tenté de le calmer.

Tellement saoul qu’il ne se souvient de rien

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau présidé par le juge Philippe Nazé a suivi le réquisitoire du substitut du procureur du roi Dimitri Gourdange qui a requis un an de prison et 1600 € d’amende. Vu que Jonathan Barbier, prévenu de coups et blessures contre trois chauffeurs de bus TEC, mais aussi d’avoir endommagé un autre véhicule, n’a pas daigné répondre à sa convocation devant le tribunal, le juge n’avait pas la possibilité de lui accorder la moindre mesure de clémence comme, par exemple, un sursis probatoire. Devant les enquêteurs, il avait déclaré ne se souvenir de rien, tellement il était ivre.

Dans son jugement, le tribunal a tenu à insister sur la personnalité du prévenu: « Il est important et nécessaire, par une peine ressentie, de faire comprendre au prévenu, qui a de lourds antécédents judiciaires, qu’il ne peut en aucun cas s’abandonner à la violence, ni troubler l’ordre public. »