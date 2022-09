Guy Hérion et Philippe Toussaint sur le gril avant Habay-Marloie: « Nos clubs se ressemblent »

Vous êtes d’accord si on vous dit que vos deux clubs se ressemblent ?

P. T.: Oui, dans le développement, la stabilité avec un comité en place depuis des années, dans la formation des jeunes aussi. Marloie a l’une des académies les plus importantes dans le nord, nous dans le sud.

G. H.: Deux clubs plutôt bien structurés, qui ont su se stabiliser à cet échelon. J’ai toujours affirmé qu’on pourrait tenter de franchir le cap vers la nationale le jour où on serait bien structuré, c’est-à-dire sans devoir faire appel à 15 mercenaires pour gravir cet échelon. Et on a commencé à le faire en allant chercher Bruno Meunier voilà une dizaine d’années pour qu’il prenne en charge la coordination des jeunes.

Et des différences, vous en voyez ?

P. T.: Marloie est plus avancé que nous au niveau des installations. Pour ce qui nous concerne, j’espère que tous nos travaux d’aménagement (NDLR: terrain B, vestiaires, buvette, tribune) pourront commencer d’ici un an. Maintenant, j’ai le sentiment qu’Habay a plus de potentiel de développement sur le long terme. À 47 ans, je ne suis en tout cas pas rassasié en termes de développement du club, je sais que je peux bénéficier du soutien d’autres personnes susceptibles de s’associer à ce projet. Et je ne parle pas que du développement de l’équipe première.

G. H.: Pour ma part, je vois vraiment plus de similitudes que de différences. Là où nous sommes placés géographiquement, notre développement ne pourrait passer que par la modernisation. C’est-à-dire avec un ou deux terrains en plus. On pourrait alors créer un véritable pôle du football marchois, avec Aye, Waha et Roy, et viser la D2. Mais ce n’est pas pour demain.

La concurrence de la P1

Vous êtes en place depuis longtemps tous les deux. C’est quoi le plus dur pour un président d’un club amateur au niveau national ?

P. T.: Ne pas entrer dans un engrenage et finir par être dépassé par ses ambitions. C’est important de garder un équilibre et des limites. Et ce n’est pas si simple en Luxembourg avec la concurrence d’une P1 qui reste attrayante parce qu’elle offre des conditions intéressantes mais requiert moins de déplacements et d’exigences en matière d’entraînement.

G. H.: C’est dur si vous voulez tout faire vous-même. C’est important de déléguer, de répartir les tâches. J’ai un principe: les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les dirigeants dirigent.

Vous avez nourri de solides ambitions dès que vous avez repris la présidence ?

P. T.: Non. Nous étions en P3 quand j’ai débuté. L’ambition s’est affirmée quand nous avons rejoint la P1 et que j’ai développé ma société. Quelque part, le foot m’a aidé pour nouer des relations d’affaires et à l’inverse, mon métier m’a aidé pour permettre à Habay de bénéficier d’un sponsoring accru.

G. H.: Pour moi, celui qui n’a pas d’ambition ne doit pas devenir président. Mais entre ambitions et ambitions démesurées, il y a une marge énorme. Je le répète, garder un club bien structuré, c’est mon cheval de bataille.

Vous avez tous deux opté pour la formation des jeunes ainsi qu’un recrutement ambitieux, mais essentiellement régional. Pourquoi ?

P. T.: Parce que mon but n’est pas seulement d’amener l’équipe première à un certain niveau, mais d’offrir une possibilité d’épanouissement aux jeunes de la région. Et je sais que lorsqu’on met en place quelque chose de sérieux, cela amène des résultats.

G. H.: Il y a deux possibilités. Soit tu mises tout sur la première, tu recrutes et tu ne t’occupes plus des jeunes, soit tu imites Habay ou Marloie. C’est vrai que lorsque tu formes des bons jeunes, ils peuvent te filer entre les doigts, mais ça ne me dérange pas. Si demain, un joueur formé à Marloie passe à Charleroi, club avec lequel nous collaborons, puis même plus tard en Espagne ou en Angleterre, j’en retirerai de la fierté et tout notre club avec. J’ai plus de mal quand je vois un gars filer en P2 ou en P3 alors qu’il a le potentiel pour jouer en P1 ou plus haut.

« Pas pour la beauté du paysage »

Quel est le principal frein à votre politique ?

P. T.: Nos installations. Tout le monde connaît notre problème.

G. H.: Trouver des entraîneurs à la hauteur. Mais pas tant sur le plan du football que sur la psychologie et la capacité de répliquer à des parents qui croient tout savoir.

Votre projet est aux antipodes de ceux de clubs comme Givry et Durbuy. Vous en pensez quoi ?

P. T.: Chacun ses choix. J’ai rencontré le président de Durbuy à Bruxelles, on a bu un café ensemble. Ses intentions sont différentes, pas régionales, mais pas farfelues pour autant. C’était ça ou pas de club pour Durbuy de toute façon. Mais si on veut plus de clubs aux couleurs locales en D3, il faut un meilleur réservoir et donc accepter de regrouper les forces pour développer la formation.

G. H.: Je ne fais aucun reproche à ces personnes. Mais j’ai du mal avec ce genre de projet, tout comme j’ai du mal à accepter des investissements comme ceux du Qatar au PSG. Ils ne viennent pas pour la beauté du paysage ou pour un projet qui intéresse le village et ses environs. Ce n’est pas ma tasse de thé. Il y a plusieurs années, un club m’a approché pour être président. C’était à 20 km de chez moi. J’ai refusé, j’ai jugé que c’était trop loin.

Dans la série, le principal adversaire luxembourgeois de votre club, c’est celui de ce dimanche ?

P. T.: On a toujours fait de bons résultats contre Marloie. Je crois qu’ils nous craignent davantage qu’on ne les craint. On a toujours eu plus de mal contre Mormont. Maintenant, ils se sont bien renforcés défensivement et j’imagine qu’ils ont une féroce envie de stopper notre marche en avant.

G. H.: Je pense qu’Habay, en recrutant Samuel Petit, a décroché le jackpot. Il amène sa compétence, démontrée à Virton, son côté rassembleur, son ambition. Et les Gaumais sont sur le podium en matière d’encadrement des jeunes. Ils ont une solide équipe, mais de toute façon, y a-t-il un seul match facile en D3 ? J’ai vu la 2e mi-temps de Durbuy contre Libramont, c’est costaud. Habay dispose de belles individualités, mais Marloie n’a pas à rougir sur ce plan. Si chacun enfile son bleu de travail, on peut rivaliser. Il faut quand même espérer qu’ils ne vont pas nous ressortir un but de nulle part comme ceux de Grevisse ou Molnar. Lui, il était presque dans le public quand il a frappé, il aurait quasiment pu demander un café à la buvette en même temps. Et il place une frappe qu’il peut à mon avis retenter cent fois sans la réussir.

Après quatre journées et son 6 sur 12, Rochefort doit-il toujours être considéré comme l’archi-favori de la série ?

P. T.: Une équipe ne se fait pas qu’avec des individualités et en ce sens, Rochefort n’a peut-être pas tiré les leçons de l’an passé. On verra. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Pour eux comme pour nous. On s’impose deux fois à l’ultime minute: il ne faut pas croire que ça va durer comme ça. On ne se met de toute façon pas une pression infernale par rapport au classement.

G. H.: Rochefort, avec l’apport financier de son président, est sur une autre planète. On ne peut pas rivaliser. Quand on voit Lambert qui ne joue pas toujours, Étienne qui va en équipe B, ça en dit long. Maintenant, des noms ne garantissent un rien une bonne symbiose au sein du groupe. Nos joueurs, jeudi, sont restés à la buvette après l’entraînement ; ils ont ouvert un casier et regardé les Diables ensemble. Je considère que ce sont des initiatives importantes pour un groupe.