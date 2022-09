Comme attendu, le hall des Tanneries est plein comme un œuf (près de 1000 personnes), avec des supporters venus des quatre coins de la province. Et le public s’enflamme dès le premier panier du match, signé Pierre, qui augmente l’avance initiale de Neufchâteau (5 points pour la division d’écart) à 7 unités. Mais Charleroi ne laissera pas les Ardennais s’emballer. Fogang, Jackson et Lisboa s’illustrent à trois points, Bolavie domine dans la raquette, et les Carolos prennent directement le contrôle du match (7-15 à la 4’). Les Chestrolais manquent leurs tirs à distance et perdent trop de ballons. Le Spirou file à 15-30, avant une bombe de Geubel: 18-30 (10’).

Mais Neufchâteau se réveille et entre véritablement dans le match dès l’entame du 2e acte. Pierre, Geubel et Deneve sonnent la charge, et Dekeyser suit le mouvement (26-32). Le public aussi. Geubel décoche un missile et oblige le coach carolo à prendre un temps-mort (29-34). Mais Neufchâteau poursuit sur sa lancée et Deneve donne les commandes au BCCA sur une pénétration gagnante: 35-34 (15’). On vous laisse imaginer l’ambiance ! Et les supporters en redemandent. En face, Schoepen met tout de même fin à l’hémorragie hennuyère (34-37) et Charleroi reprend ses esprits. Via Sturam et M. Bizimana, Neufchâteau n’est pas loin: 42-48 au repos.

De 42-48 à 49-68

La reprise est toutefois difficile pour les Luxembourgeois. Le Spirou reprend sa domination dans le jeu intérieur. Les Chestrolais manquent de physique, pour contenir Kuta et Makwa sous l’anneau. Et quand Bolavie (et ses 2,10 m) monte au jeu, ce n’est pas plus facile… Les Carolos s’envolent à 42-56 (22’), d’autant que, devant, Neufchâteau ne trouve plus l’anneau. Sturam s’interpose finalement et Hissette également (49-60 à la 27’), mais les Ardennais n’ont toujours pas de solution face à Bolavie et Makwa (49-68). Le dernier mot du quart-temps étant pour M. Bizimana: 53-69 (30’).

Le plus dur est fait pour le Spirou Charleroi. En laissant Neufchâteau à bonne distance, les Carolos ne permettent pas non plus au public de s’enflammer. Les Chestrolais ne baissent pas les bras, mais ils ne pourront relancer les débats: 55-81 (36’) et 64-89 score final.