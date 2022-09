Adrien Gérard ne veut pas en perdre un seul à la maison

Après Athus et le Stabulois la semaine dernière, c’est au tour de Bouillon d’entrer en scène ce week-end. Les Bouillonnais recevront Riemst, qui a battu Herstal la semaine dernière. "Nous sommes prêts, commente Adrien Gérard. La préparation a vraiment été bonne et l’ambiance est au beau fixe. L’an dernier, nous avons perdu trop de points à la maison. Cette saison, je ne veux pas perdre un seul match chez nous. Je veux que les adversaires détestent venir à Bouillon. Quand je vois le niveau de jeu en préparation, je suis convaincu que l’équipe est plus costaude que la saison dernière . Notre premier tour n’avait pas été bon du tout, à cause du manque de cohésion. Mais c’était déjà nettement meilleur au deuxième. Je sens bien cette saison. Et il faut encore ajouter Dylan Bernard au groupe. Avec son boulot, il n’a pu s’entraîner beaucoup cet été."