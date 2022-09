On a affronté une bonne petite équipe. Une fois que tous ces jeunes auront appris de leurs erreurs, ils vont surprendre quelques formations au second tour. À 1-0, Mies nous fait une superbe parade pour éviter l’égalisation et on fait 2-0 directement. C’était le tournant.

Votre équipe a été complètement remaniée durant l’intersaison avec votre arrivée et celles de nombreux joueurs. Comment expliquez-vous que la mayonnaise a pris si vite?

J’aligne 13 nouveaux joueurs, c’est vrai. Mais ce sont des gars du coin qui se connaissent bien, c’est pour cela que ça marche. Ces joueurs avaient déjà en partie joué ensemble puisque huit ou neuf viennent de Nothomb, comme moi. En P3, c’est facile d’aller chercher des joueurs. On a un gros réservoir autour d’Autelbas. On est bien placé. Chez nous, il y a notamment des garçons qui ont joué ensemble en interprovinciaux à Messancy ou Arlon. Ils se sont très vite bien entendus avec ceux venus de Nothomb.

Avant le début du championnat, est-ce que vous auriez imaginé être en tête après quatre journées?

Pas du tout. Le seul objectif du comité était d’avoir une équipe qui s’aligne tous les dimanches. Ne plus avoir la crainte d’un forfait chaque week-end comme la saison dernière. Pour moi, si on finit 5eou 6e, le championnat sera réussi. Il ne faut pas rêver, on va rentrer dans le rang. Le championnat va se décanter. En dehors d’Ethe B, on n’a pas encore affronté de gros morceau. Je prends match après match. Mon but est de faire progresser les jeunes. Que ce soit en P3 ou en P1, j’entraîne de la même façon. Je suis sans doute un peu trop exigeant pour leur niveau. La différence par rapport à la saison dernière, c’est que si tu ne t’entraînes pas cette année, tu voles sur le banc. Avec les deux derniers matchs de Coupe, on est à six matchs sans défaite d’affilée. Le but est de former les jeunes pour pouvoir jouer les deux premières places dans un an ou deux.

Et cette saison, vous voyez qui aux premières loges?

Ethe B, Halanzy et Toernich seront devants. Il y aura un outsider aussi qui pourrait être Sainte-Marie. C’est une bonne série. On a joué Bras et Ochamps en Coupe, ce n’est pas le même style.

«Chaque semaine, des joueurs se proposent»

Thomas Goffinet et Thibaut Kurzawa viennent de rejoindre le club tardivement. Qu’attendez-vous d’eux?

C’est une chance d’avoir pu faire signer ces deux-là en une semaine. Ils vont apporter un plus. Thibaut nous revient de France. Il avait joué en P1 avec Freylange. Thomas cela fait deux mois que j’essayais de le faire venir. On a aussi Junior Kabongo qui vient travailler au Grand-Duché et du coup a décidé de nous rejoindre. C’est une chance. Chaque semaine, des joueurs viennent se proposer. On a aussi Benjamin Verkruysse qui a vu que cela redémarrait bien et est du coup venu chez nous. C’est du pain béni.

C’est la première fois de la saison, Coupe et championnat confondus, que vous gardez le zéro derrière. Est-ce un motif de satisfaction particulier?

Oui, clairement. On prenait des buts car on n’était pas encore au point physiquement. Maintenant, le travail aux entraînements commence à payer. C’est d’autant plus satisfaisant qu’on joue avec quatre nouveaux arrières et un nouveau gardien. Il y a encore les anciens d’Autelbas comme Dell, Gribaumont ou Limpach qui sont blessés et qui feront du bien quand ils vont revenir.