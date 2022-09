Tennis : Libramont veut renforcer l'esprit de compétition

C’est d’autant plus remarquable que le club est à l’étroit pendant la saison hivernale et que l’école de tennis ne peut pas accueillir les jeunes qui souhaitent s’entraîner plus de deux fois par semaine. C’est un incontestable frein. "La commune est à la manœuvre pour le projet de construction de deux terrains indoor supplémentaires et de deux terrains de padel, se réjouit le président centre-ardennais. Le dossier est bien avancé auprès d’Infrasports. On peut raisonnablement y croire dans la foulée du remplacement de la surface de nos terrains extérieurs et de l’installation de l’éclairage qui sont prévus courant du premier semestre 2023."

Une politique d’entraînements en été 2023

Les résultats exceptionnels en interclubs ont cependant montré une petite faille dans le système de la formation et de l’entraînement. Si les Libramontois terminent en tête comme premier club provincial des interclubs 2022, il ne termine que sixième rang au classement du critérium qui est comptabilisé en fonction des résultats des tournois. Cela démontre un incontestable intérêt de ses membres pour les interclubs, mais un moindre appétit pour les compétitions individuelles. C’est dommage quand on connaît l’importance de l’accumulation des matches pour progresser. Si le club veut briller autant dans les interrégions du mois de septembre que dans les interséries régionales de juin, il ne peut se permettre de laisser ses meilleurs joueurs sans entraînement et avec peu de matches pendant les deux mois de la saison estivale. "Nous allons devoir prévoir un lien entre ces deux périodes, peut-être en organisant des stages compétition comme c’est le cas dans de nombreux clubs. Nos joueurs doivent arriver au sommet de leur forme quand ils abordent le tour final francophone", envisage Jean-François Riagaux.

Libramont était engagé dans deux finales féminines. Dans celle de la division 1 des U15, disputée dans le cadre du Young Bowl de Géronsart (Jambes), Pauline Maquet, Élise Montreuil et Eulalie Bodet n’ont rien pu faire contre la forte équipe du club de Justine Henin à Limelette (Brabant Wallon).