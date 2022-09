DUFAYS INCERTAIN Dufays (côtes) a fait l’impasse la semaine dernière. Il doit se tester ce jeudi soir. Gruslin est au repos cette semaine, il s’est blessé en fin de match contre Vaux. Gouard a repris. Jourdan, Jacob et Pignon sont toujours out. Enfin, Stilmant est suspendu.

FREYLANGE

DEUX SUSPENDUS Huberty et Verger sont suspendus. En l’absence d’Éric Picart, le premier cité coachera l’équipe. Prijot est toujours blessé. Ndiaye a repris les entraînements collectifs, mais à son rythme. Si Picart avait évoqué l’idée de passer à trois séances hebdomadaires, seuls deux entraînements sont prévus cette semaine.

GOUVY

DES RETOURS Geurde et Djiboune devraient reprendre prochainement. Lambert, Schmit et Andrianne restent sur la touche.

OPPAGNE

SUCCÈS EN AMICAL Mardi, Oppagne a battu Sprimont (2-0) avec notamment un but de Borrey. Vassart s’est blessé à la cheville. Mazzara est revenu. Paquet et M. Raskin sont toujours out.

LONGLIER

DES RETOURS Lahrach (pubalgie), Bernard (entorse et IRM ce jeudi), G. Noël (malade), E. Toussaint (revalidation) et Henrotte (Covid) sont indisponibles. Hatert a repris la course, mais est incertain pour recevoir La Roche. Par contre, Nicolas, Condemi, Furdelle et Vériter sont de retour.

SART

BOULANGER INCERTAIN Murtezi est revenu de son voyage en sélection. Boulanger est incertain, il doit se tester ce jeudi. Idem pour Skoba. Rensonnet est toujours en revalidation. Demarteau est en vacances, mais sera rentré pour le match du week-end.

VAUX-NOVILLE

SOYER SUSPENDU Soyer a pris sa troisième jaune. Il est suspendu pour aller à Arlon. Plainchamp (élongation) se contente de trottiner. Berg et Bonjean sont en vacances. Lejeune doit se tester ce jeudi.

LA ROCHE

SANS LAMBERT Le groupe est au complet pour le déplacement à Longlier samedi soir. Seul Lambert, sur la touche depuis le début de saison, manque à l’appel.

ARLON

DEUX SUSPENDUS Lakaye et François sont suspendus pour la réception de Vaux-Noville. Meloni a repris l’entraînement mardi et devrait être opérationnel. V. Hausman, souffrant, ne s’est pas entraîné. Donneaux prend du recul, mais reste à disposition au besoin.

MESSANCY

SEPT ABSENTS Negi (adducteurs), Menon (cheville), Semedo (cuisse) et De Sousa (pied) manqueront le déplacement à Oppagne. Tout comme Caprasse, Charpentier et Guzman (vacances).

ETHE

COVID POUR COGNART Sébastien Cognart a le Covid, il n’est pas sûr de tenir sa place sur le banc pour la réception de Chaumont. Joachim (genou) est toujours incertain. Lenoir a repris les entraînements. Neetens a purgé sa suspension et rentre dans le groupe.

HOUFFALOISE

PUTZ TOUCHÉ À LA CUISSE Nkanda espère pouvoir reprendre l’entraînement collectif ce jeudi. Putz se plaint de la cuisse. Pour le reste, le groupe est disponible pour la réception d’Assenois.

ASSENOIS

BEAUFAYS DÉJÀ CE JEUDI Plus de peur que de mal pour Beaufays qui se testera déjà ce jeudi. Si ça ne va pas, Dion, de l’équipe B, le suppléera. Larue et Toussaint sont en vacances. Leva et J. Poncelet sont de retour de suspension; Manand fait le chemin inverse. Hazée (25 points de suture à la main suite à un accident de tronçonneuse) et F. Martin (ischios) sont à l’infirmerie tout comme Da Cunha et Njia. Clément et Mathieu peuvent reprendre la course mais seront trop courts pour le match du week-end.

CHAUMONT

8-1 CONTRE SIBRET L’équipe chaumontoise s’est imposée 8-1 mardi en amical face à Sibret. Les joueurs en manque de temps de jeu ont pu se montrer. Les titulaires de la victoire face à Arlon se sont contentés d’une séance de course. Déom est toujours sur la touche tout comme Otjacques (adducteurs) et Copine (tendon d’Achille). Wauthelet a repris les entraînements, Strepenne et Bouchat reviennent dans le groupe. Cobraiville gardera-t-il sa place dans les buts après la victoire de vendredi ou la cèdera-t-il à Goosse? Une décision sera prise ce jeudi.