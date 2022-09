VIRTON

KHEMAIS SUSPENDU Outre Loua et Gouaida (infirmerie), Mabella, Anne et, Christian Bracconi devra se priver de Khemais pour le déplacement de ce vendredi à Dessel, en Coupe de Belgique. L’arrière central purgera un abus de cartes jaunes.

BECCA FAIT LE MÉNAGE Décidément, Flavio Becca a décidé de se séparer de ceux qui étaient jusque-là ses "hommes de confiance" en matière de football. Après Mario Mendoza récemment, c’est Sofian Benzouien, directeur sportif du Swift Hesperange (l’autre club de Becca) et régulièrement impliqué aussi dans la politique sportive de l’Excelsior, qui a été écarté. Selon la presse grand-ducale, Flavio Becca l’a annoncé aux joueurs d’Hesperange samedi matin. Les motifs sont encore flous, mais les médias grand-ducaux laissent entendre que des mouvements illicites sur des commissions seraient à la base de cette séparation.

DÉCÈS D’UN SUPPORTER L’Excelsior a perdu l’un de ses supporters. Alors qu’il ne donnait plus signe de vie depuis quelques jours, Dominique Leclef a été retrouvé mort hier. S’il était retourné vivre dans sa région natale de Givet ces dernières années, il a résidé à Chiny auparavant et supportait alors fidèlement l’Excelsior au sein du kop vert et blanc. À domicile comme en déplacement. Vu l’éloignement, il était présent moins régulièrement ces dernières saisons.

Division 3 ACFF

GIVRY

KONE INCERTAIN Rehak et Ouafi sont toujours sur la touche, le gardien devrait revenir début octobre alors que Ouafi (ligaments croisés?) risque de manquer plusieurs mois. Khelil est touché au mollet et devrait reprendre individuellement la semaine prochaine. Quinas souffre d’une rupture au niveau du tendon, il est out pour 3 à 4 mois. Le capitaine Kone est touché aux adducteurs et est très incertain pour ce week-end.

HABAY

LECOMTE PAS ENCORE LÀ Jacob a pu s’entraîner et pourrait revenir dans les prochaines semaines. Lecomte n’était pas encore présent, mais devrait l’être en fin de semaine.

LIBRAMONT

LARGE SUCCÈS Victoire 7-0 en amical face à Saint-Hubert ce mardi pour les jeunes et joueurs en manque de temps de jeu. Nkokolo (adducteurs) se testera ce jeudi. Vandaele (entorse) est out tout comme R. Lefort (entorse), Bigonville, Delwiche et Keller.

MARLOIE

MARTINET SUSPENDU Sylvain Martinet débute sa première de deux journées de suspension. Le reste du groupe est présent, sauf Dion, blessé.

MEIX-DEVANT-VIRTON

WALELO PAS ENCORE PRÊT Pietquin est toujours sur la touche et Walelo n’est pas encore prêt pour la réception de Durbuy ce dimanche.

MORMONT

EN DEUIL Le club est touché par le décès de son délégué Vincent Soyeur, victime d’une crise cardiaque dans la nuit de mardi à mercredi. Il était encore présent mardi soir pour l’entraînement des Orangés à Laforge. Le club, très marqué par ce départ, va tenter de reporter la rencontre face à Herstal ce week-end.