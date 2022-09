Oui, certains sont rentrés à 6h du matin.

On a fêté cela avec la Brigade Jaune (kop d’Ochamps), qui a une nouvelle fois fait office de réel douzième homme. Tous les ingrédients étaient réunis pour réaliser une belle performance. Un souper était organisé avant le match, les U9 étaient également présents pour monter sur le terrain.

Parlez-nous de cette rencontre.

La victoire est méritée. Je tiens d’ailleurs à féliciter mes joueurs, outre une mentalité de guerriers, ils ont respecté les consignes à la lettre. C’est vraiment notre match référence Après une première mi-temps équilibrée, nous avons su élever notre niveau de jeu et nous avons émergé dans les chiffres, notamment grâce à l’apport du banc.

Paradoxalement, votre formation a perdu des plumes face à des équipes qui semblaient plus abordables sur papier (nul face à Neuvillers B et défaite à Warmifontaine).

Chaque week-end réserve son lot de surprises. Face à Neuvillers, on commence très bien la partie puis on n’a plus rien montré. J’ai dû d’ailleurs exprimer mon mécontentement lors de l’entraînement qui a suivi. Contre Warmifontaine, outre les erreurs défensives, nous avons manqué de réalisme. Aucun match ne sera facile.

Toujours est-il que votre équipe figure dans le haut de tableau, le podium est-il un objectif?

Nous n’avons pas d’objectif en termes de classement. On verra bien où nous figurerons en fin de saison mais une chose est sûre, nous n’avons aucune pression. On a pour ambition de voir nos jeunes progresser.

On connaît la volonté du club à propulser les jeunes talents de l’équipe B vers le noyau A? Quels sont les joueurs qui sont prêts pour le grand saut?

C’est très clairement le dessein du club. Le projet est d’ailleurs très bien structuré. Théo Cottin, qui a explosé la saison dernière en B, évolue désormais en A. D’autres vont prochainement l’imiter. Nos équipes de jeunes, notamment les U16, regorgent de qualités. Yernaux, Dos Santos, Javaux, Picard ou encore Degive vont quant à eux suivre les entraînements avec l’équipe A. Il n’a toutefois pas lieu de brûler les étapes.

Quelles sont les forces de votre groupe?

Nous avons un noyau qualitatif avec un bon mix entre jeunesse et expérience.

Qui décrochera les lauriers en bout de course?

Je pense que le titre se jouera entre Libramont et Tellin, avec un léger avantage pour les Mauves qui peuvent compter sur l’apport de joueurs de A. Saint-Pierre pourrait également être la bonne surprise cette saison.