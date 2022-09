L'armada de Bomal, principal danger pour Benoit Hogge (Bourdon)

Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année passée?

Nous avons tous la même mentalité. Il y a plus de concurrence dans le groupe. Il y a une nervosité saine sur la pelouse, car les joueurs ont plus de qualité. Personne n’est sûr d’avoir sa place, on se tire vers le haut. Les individualités font aussi la différence.

Certains jeunes font aussi leur trou parmi les anciens.

Effectivement, le groupe est bien balancé entre les jeunes et les plus vieux. Je peux citer Serkan Agilonu, qui carbure sur le flanc, ou Martin Gillet, qui a un bel abattage. Puis dans les cages, Florian Lejeune est arrivé avec un sacré bagage de ces années en nationale.

Il parait loin le temps où Bourdon n’alignait plus d’équipe fanion.

En effet! Bourdon, c’est l’épicentre de ma vie: j’y vis, j’y joue, j’y travaille. J’ai fait mes classes au club, avant d’y jouer en première puis je suis parti à Melreux et Mormont. J’ai même arrêté à un moment. J’étais revenu en même temps que Kevin Dachelet pour relancer une équipe. Depuis, le comité poursuit son bon travail. D’année en année, il attire de meilleurs joueurs, des gars du village, en plus de tout ce qu’il fait déjà pour nous. Leur investissement est à souligner.

Où Bourdon va s’arrêter?

Bonne question, car la série est belle. Nous devrons faire attention à Heyd ce week-end. Il faudra surveiller Henricot. Mais l’équipe la plus dangereuse reste Bomal et a fameuse armada offensive qui plante cinq buts par match.

Quel sera votre principal point fort pour lutter avec ces équipes?

L’expérience. Nous devrons rester calmes, patients et attendre le bon moment pour planter le but en plus.

Et votre point faible?

Notre principal ennemi, c’est nous-mêmes.

Vous faites un peu de langue de bois?

Non, je suis sincère. Comme nous sommes tous un peu plus vieux, on aime donner notre petit mot, notre avis. Pour l’instant, ça se passe bien. Comme on gagne, tout le monde l’accepte. Mais nous verrons si ça tient sur la longueur.