Défense et attaque remodelées pour Virton ce vendredi

Le T1 virtonais devra en effet composer sans plusieurs attaquants et une bonne partie de ses arrières centraux pour cette rencontre du 5e tour de la Coupe de Belgique. En attaque, Anne, Aguemon et Mabella sont en effet retenus par leurs sélections respectives (Mauritanie, Bénin et Congo Brazzaville). Dans le compartiment défensif, Remy (adducteurs), Cassaert (surcharge musculaire) et Khemais (suspendu) sont out tandis que Vinck, le capitaine et arrière droit, qui a beaucoup joué depuis le début de saison, est ménagé. Droehnle, avec qui le staff a été prudent jusqu’ici (puisqu’il a été opéré des croisés en fin d’année dernière) est donc repris au même titre que Kilic, arrivé début septembre et qui devrait disputer ses premières minutes. L’attaquant moldave Akhalaia intègre aussi le groupe qui affrontera l’actuel 14ede National 1, récemment battu nettement par le Patro Maasmechelen (0-4).

Noyau: Sadin, Vincensini, De Ridder; Spago, Masangu, Droehnle, Delorge, Lloci, Perri; Espinosa, Doué, Kilic, Guillaume, Allach, Paulet, Kagé; Ilunga, Abdallah, Akhalaia.