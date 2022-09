Colas, 4 buts pour convaincre le coach

Il me semble que c’est le premier, effectivement. Il fait plaisir en tout cas, d’autant qu’il a été important pour nous relancer.

Vous avez un objectif de but précis avant la fin de la saison?

Non, les performances de l’équipe passent avant les statistiques individuelles. Le coach m’a fait venir pour jouer devant, mais depuis le début de saison, j’avais un rôle beaucoup plus défensif. À Marbehan, c’était mon premier match de la saison dans une position plus offensive. J’espère l’avoir convaincu (rires).

C’est votre première saison à Bouillon. Pourquoi ce retour en Belgique après votre passage au préalable à Poupehan, quelques mois à Florenville puis un départ vers Charleville où vous avez fêté le titre en Régional 3 (8edivision française)?

Je suis venu parce que j’ai beaucoup de copains ici, de vieilles connaissances. Christophe Szwed m’a harcelé de messages pendant un mois. Avec la signature de Guillaume Robinet (NDLR: ex-Poupehan aussi) et mon ami Cédric Pierson déjà dans l’équipe, j’ai choisi de venir.

Cette large victoire vous rassure après le 1/6 qui a précédé?

Elle fait du bien. On en avait besoin pour rester au contact des premiers et surtout pour le moral. Le hic, c’est qu’on n’a jamais pu aligner deux fois de suite la même équipe. Les blessures sont nombreuses.

Comme celle de Klaus notamment?

C’est un coup dur, oui. On aura besoin de tout le monde pour atteindre nos objectifs. Mais la saison est encore longue.