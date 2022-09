Pour une équipe d’un niveau inférieur, c’est le bon moment pour défier une formation de l’élite. Le championnat de D1 n’a pas encore commencé et les nouveaux joueurs ne sont pas encore totalement intégrés. "Mais cela reste des professionnels, glisse, à juste titre, Marc Hawley. Pour nous, comme tous les matchs de Coupe, ce sera encore un bon match de préparation. Cela doit nous aider à progresser. On doit se concentrer sur notre jeu. Ça va être super sympa. On va profiter du moment. Prendre du plaisir. Que les choses soient claires, on va essayer de gagner. Mais ce ne sera pas simple. J’ai vu un match des Spirou, à Liège. C’est costaud. Et physique. Les Samardzic m’ont impressionné. Le meneur met beaucoup de pression. Et du banc, Schoepen amène du punch et du shoot."

Pour les Chestrolais, les clés seront le rebond, comme d’habitude, et les pertes de balle. "On doit absolument limiter nos erreurs, ajoute le coach du BCCA. Que ce soit les pertes balles, les mauvais choix ou le manque de rotation défensive. Et on doit aussi faire attention à nos fautes. Il va falloir disputer un match presque parfait. Charleroi va essayer de nous étouffer directement. Il faudra être prêt physiquement, pour répondre à l’intensité qu’ils vont mettre."

«L’appui du public»

Cela démarre avec le meneur, Alexis Pierre. "Je ne suis pas tout seul non plus, relève celui-ci. On est toujours au moins deux à pouvoir monter le ballon, avec Stu (Sturam) et Simon (Bizimana). On a plusieurs possibilités. Je pense, oui, qu’ils vont nous mettre la pression. Et le début du match est hyper important. On commence avec 5 points d’avance, il faudrait être devant à la fin du premier quart-temps ou juste derrière eux, pour nous donner confiance pour la suite. On aura besoin de l’appui du public. Nos chances sont très faibles, mais on en a. Le match de l’année dernière, contre Limburg, le prouve."

Alexis Pierre met l’accent sur les pertes de balle: "C’est un peu notre péché mignon depuis le début de la saison. Je trouve qu’on perd trop de ballons, moi le premier. Par rapport à ce qu’on faisait, la saison dernière, on est plus brouillon. L’intensité et le rythme ont augmenté et cela joue, mais certaines pertes de balle sont évitables. En tout cas, pour nous, ce n’est pas un match de gala. On va essayer de le gagner. Et on doit en profiter au maximum. Même si le score n’évolue pas en notre faveur, il faut rester uni et s’amuser."