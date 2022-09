Aurore Lamberty: «Je ne pouvais plus bouger»

Malgré les douleurs, Aurore s’est présentée pour affronter la formation bruxelloise, en D1. "Même si leur première joueuse est B0 et a franchement sa place en Superdivision, les deux autres étaient largement à ma portée. Je débute face à Xiang Debecker, une jeune C0 et étrangement, les douleurs s’estompent et je gagne assez facilement les deux premiers sets."