Pour sa première, Arnaud Da Silva s’impose chez lui

Plusieurs arrêts

Et Arnaud Da Silva, 32 ans et bientôt papa pour la 2efois, de commenter sa victoire: "Mon plan était de courir le première moitié en 4’ au km. Je suis passé à mi-course en 1 h 24. J’avais prévu ensuite d’accélérer. Mais je n’ai pas pu. J’ai eu des crampes dès le début du 2etour. J’ai dû m’arrêter plusieurs fois pour m’étirer. À l’entraînement, j’en serais resté là. Le 2e(Sébastien Rase) m’a dépassé plusieurs fois. Mais, porté par les supporters, je le redépassais. Puis à 2 km de la fin, il a à son tour ressenti des crampes. Je n’ai pas réalisé de suite que j’avais gagné. Je n’avais envie que d’une chose, me faire masser et me réchauffer."

Il n’aura guère le temps de souffler. Une autre sorte de marathon l’attend. "J’ai disputé 10 manches des allures libres de Gaume, j’en ai gagné sept et j’ai fini trois fois 2e, conclut-il. Il faut 13 manches pour être classé. Si j’atteint ce quota, je gagne le challenge. Il ne reste que six courses. J’y tiens, après avoir terminé 3eet 2e."