Moi, je n’ai pas été étonné. On sait le niveau qu’on peut avoir, le jeu qu’on peut développer. Certains joueurs, comme Pierre Geubel, Hugo Deneve ou Stu (Sturam) ont fait un gros match, mais d’autres pas. On peut encore s’améliorer. J’ai même un petit goût amer. On aurait pu repartir avec les trois points.

Que vous a-t-il manqué pour créer la surprise?

C’est une question difficile. En fin de match, on essaie de revenir, on prend des shoots assez vite. C’est un peu quitte ou double. Et ça n’a pas réussi. On peut être fier de notre prestation, comme a dit le coach, mais ce ne sera pas suffisant. Ce n’est pas cela qui nous fera nous maintenir en D2. Il va falloir s’améliorer de match en match. En tout cas, au vu de ce qu’on a produit comme basket la saison dernière, on mérite vraiment notre place en division 2. Et je pense qu’on a notre rôle à jouer.

Ypres s’est imposé physiquement dans le dernier quart-temps?

Leur grand, Fall, nous a fait mal à la fin. Il a pris énormément de rebonds offensifs. Et il a eu beaucoup de lancers francs. Mais je trouve qu’on n’a pas été dominé physiquement. En première mi-temps, on a fait un gros travail au niveau du rebond. On communiquait bien et on se battait tous au rebond. Sur les 40 minutes, ça use, ça fatigue et on l’a senti à la fin.

On ne doit pas miser que sur le deuxième tour pour se maintenir.

Qui est plus fort: Ypres ou Donza?

Je dirais Donza. J’ai trouvé cette équipe très complète. Et ils sont bons à tous les postes. Ça joue en équipe, vite et juste. C’est une équipe qui m’a bien impressionné.

Dans l’ensemble, que vous inspire cette première défaite?

Cela donne confiance pour la suite. Mais il ne faudra pas se contenter des victoires morales. Au final, on n’a pas les trois points

Et ce premier match de championnat avec trois arbitres?

J’aime vraiment bien. À Ypres, c‘était assez agréable. Je trouve que dans l’ensemble, c’est un arbitrage plus juste. Il y a eu des erreurs, mais je n’ai pas senti qu’on était plus lésé que Ypres. J’espère que ça va continuer comme cela. Je croise les doigts.

Merelbeke, votre prochain adversaire dans dix jours, a été largement battu à domicile (65-85) face à Waregem. Il y aura un coup à jouer là-bas?

Waregem joue le haut de tableau en D2 depuis des années, donc c’est une très bonne équipe. Mais oui, c’est un match qu’il faut prendre, même en déplacement. Ce sera l’objectif. Chaque match compte déjà maintenant. On ne doit pas miser que sur le deuxième tour pour se maintenir.