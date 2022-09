Malgré les trois défaites, l'Arlonaise Lisa François ne s'affole pas

Trois matches, trois défaites. Le premier bilan des Arlonaises est loin d’être satisfaisant. Si les Arlonaises peuvent évoquer le fait qu’elles ont joué Esneux et Natoye, deux équipes qui joueront les premières places, les filles de Serge François vont devoir commencer à engranger. "Après, si on retire le match face à Libramont où nous étions totalement absentes, et c’est dommage car il s’agissait du match le plus prenable du mois de septembre, nous n’avons pas à rougir de nos prestations, commente Lisa François. Nous avons simplement été battues par deux équipes qui étaient plus fortes que nous. Ce qu’il nous manque pour rivaliser avec des écuries pareilles? Un peu d’expérience. J’ai 23 ans et je suis la plus ancienne de l’équipe en ayant quasiment moins d’expérience que les autres filles du groupe. Généralement, la plus ancienne, elle doit amener cette expérience, mais moi, je ne saurais pas."