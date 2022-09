Mardi soir, comme à chaque entraînement de l’équipe première de Mormont, l’entrepreneur de Fronville s’était rendu au terrain de Laforge. Il est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital de Marche d’une crise cardiaque.

Son père François et son frère aîné Benoît avaient choisi de faire carrière dans les assurances. Vincent, lui, a opté pour l’entreprise agricole d’abord avant de s’orienter vers les travaux publics, et plus spécialement les travaux de terrassement et de démolition, les aménagements extérieurs et la location de containers, une SPRL familiale florissante.

L’homme, à l’instar de son aîné ou de Benoît Gilloteaux, son beau-frère, était aussi un passionné de football. Il a ainsi présidé le club de Melreux dans la foulée de son frère avant de rejoindre Mormont où il devint immédiatement un acteur incontournable. Le sponsor et supporter se transforma en délégué en 2013, la saison du titre sous la houlette de son ami Pol Leemans.

Huit ans plus tard, sa passion pour les Orangés n’avait pas faibli. Bien au contraire! "Une bénévole des plus précieux. Délégué, il constituait le lien entre les joueurs et l’entraîneur, mais au sein du club, il remplissait un rôle bien plus important. Il s’impliquait dans le travail journalier", confie un Michel Noirhomme consterné.

Vincent Soyeur était l’époux de Jacqueline Gruslin et le père de deux enfants: Justin et Adeline.