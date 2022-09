On peut dire cela. Mais juste avant le premier but, j’ai raté une vraie occasion cinq étoiles. Je me devais donc de me rattraper. Il y a eu de bonnes courses et de moins bonnes et, sur une de celles-ci, j’ai poussé la défense à l’hésitation. Je gagne alors mon duel et j’en ai profité. Le deuxième, Régis Leboutte est également bien placé, mais j’ai une fenêtre de tir et je prends ma chance. Le troisième, c’est plus simple; c’est un penalty.

Erezée a donc bien rebondi après la déception contre Nassogne?

Nous avions déjà bien réagi face à Gouvy et c’était nécessaire, après le jour sans contre Nassogne. C’était un non-match général de notre part et les Nassognards n’avaient pas eu à forcer leur jeu. Chaque fois qu’ils allaient au but, ils marquaient. Il nous fallait donc encore cette victoire contre Marloie.

Le cru 2022 d’Erezée est-il meilleur que le 2021?

Non, Erezée est aussi fort. On s’est renforcé dans toutes les lignes. Mais il est difficile de tirer des conclusions pour l’instant. La série est très ouverte: tout le monde peut battre tout le monde.

Avez-vous envie de retrouver la P1 que vous avez connue avec Bastogne?

Ce n’est pas spécialement l’objectif du club et du coach. On n’en parle pas pour l’instant. On sent, en tout cas, que le club est dans une mouvance positive. Le comité, le groupe, tout pousse vers le haut. Le coach aussi, mieux que Guardiola (rires). Cela se remarque aussi dans le vestiaire. Même après une défaite, on reste uni. Il y a un véritable esprit d’équipe, c’est ce qui peut faire la différence.

Vous avez joué entre les perches durant de nombreuses années. Votre passage à l’attaque est une réussite. Pourquoi avoir voulu changer de poste?

J’ai, en effet, joué pendant dix à douze ans comme gardien à Oppagne. J’étais deuxième gardien derrière Catania, qui faisait vraiment ses matches. Il assurait et il ne m’était pas possible d’avoir ma chance. Il était donc temps de changer de poste et j’ai donc pris la direction de Melreux avec la volonté de jouer comme attaquant, car il est plus facile de trouver une place dans le jeu. Ensuite, j’ai joué dix à douze matches avec Bastogne, avant de venir à Erezée. Je profite à présent de ma puissance pour faire la différence devant le but.

Est-ce un avantage d’avoir été gardien pour se retrouver face à des gardiens?

Un gardien n’est pas l’autre et oui, on peut lire son jeu, mais le poste de gardien évolue. Par exemple, ils ne partent plus d’un côté lors d’un penalty, mais attendent le dernier moment pour lire la frappe de l’attaquant.