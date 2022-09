Foot : Gil Grevisse, d’Habay-la-Neuve à Habay-la-Vieille

Gil Grevisse, qu’est-ce qui vous a poussé à quitter la D3 avec Habay-la-Neuve, pour un poste de T1 en P2 dans votre club formateur d’Habay-la-Vieille?

À 33 ans, après avoir eu une belle carrière à Virton, au Lorrain et à Habay, je ne me sentais plus capable de répondre aux demandes du club en termes d’exigence. L’ambition des Rouge et Noir est telle que la concurrence risquait de me donner moins de temps de jeu. Or pour moi, le foot, c’est avant tout du plaisir. Le projet d’Habay-la-Vieille me donne beaucoup plus de garantie à ce sujet. Et je continue à prendre du plaisir à supporter mon ancien club.

Dans votre nouveau club, le départ des deux cadres, buteurs, Léo Ferauge et Valentin Klein, ne vous a-t-il pas effrayé, quand on sait que, l’année dernière, l’équipe valait principalement par ses qualités offensives?

Non, pas du tout, car avec l’arrivée de gars comme Braquet, Castagne ou encore le retour de Lucas Leroy après sa grave blessure, le niveau du noyau n’a pas baissé. Au contraire, il s’est bien équilibré et nous ne devons plus compter uniquement sur la ligne d’attaque. Preuve en est que sur les six buts que nous avons inscrits samedi contre Martelange, il y a cinq buteurs différents.

Comme joueur, avez-vous réussi à passer facilement du niveau de la nationale à la P2?

Sans problème. Je préfère occuper un poste d’arrière central plutôt que d’arrière latéral, car cela me donne une meilleure vision du jeu et me permet de faire passer plus facilement mes directives. Par contre, comme joueur-entraîneur, c’est plus compliqué de combiner les deux rôles. J’ai dû aussi m’habituer à l’absence d’arbitres-assistants en P2. Cela demande une adaptation au niveau de la couverture, car l’arbitre principal ne peut pas voir avec précision un hors-jeu de 50 cm.

Quelles sont vos ambitions pour Habay-la-Vieille?

Je ne suis pas du style à changer de club chaque année. J’aime les projets structurés sur le long terme. Cette saison est considérée comme une année d’adaptation, avec un objectif raisonnable de figurer dans le Top 5. Car Bleid et Nothomb risquent de se positionner au-dessus du lot. Pour moi, le plaisir du foot passe par le jeu avec le ballon. J’essaie d’inculquer cette vision à mon groupe. Mais mon but est de découvrir la P1 avec ce club. Je sais que le comité qui a été renouvelé me suivra dans cette idée.