Flavio Becca fait le ménage

Khemais suspendu

Outre Loua et Gouaida (infirmerie), Mabella, Anne et Aguemon (retenus par des matches internationaux), Christian Bracconi devra se priver de Khemais pour le déplacement de ce vendredi à Dessel, en Coupe de Belgique. L’arrière central purgera un abus de cartes jaunes.

Décès d’un supporter

L’Excelsior a perdu l’un de ses supporters. Alors qu’il ne donnait plus signe de vie depuis quelques jours, Dominique Leclef a été retrouvé mort hier. S’il était retourné vivre dans sa région natale de Givet ces dernières années, il a résidé à Chiny auparavant et supportait alors fidèlement l’Excelsior au sein du kop vert et blanc. À domicile comme en déplacement. Vu l’éloignement, il était présent moins régulièrement ces dernières saisons.