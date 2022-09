Un manque de motivation et de présence à Les Bulles

Samedi soir, Les Bulles a tenu trois grosses minutes à Paliseul. Et ensuite, les hommes d’Anthony Huet n’ont jamais montré de révolte, subissant les assauts de Paliseul pendant nonante minutes. "Et honnêtement, nous avons encore la chance de n’en prendre que sept. Le score aurait pu être bien plus lourd. On s’en tire bien, avoue Dylan Keyngnaert. Le souci, c’est que devant, nous sommes incapables de garder le cuir. Résultat des courses, la défense est sous pression pendant tout le match. Et à un moment, cela craque. Maintenant, je dois avouer que j’ai été surpris par Paliseul. C’est vraiment une très belle équipe, celle qui m’a laissé la meilleure impression depuis le début de saison. Et Meddah n’était même pas là. Mais sur le flanc, le jeune Corentin Poncelet a été phénoménal. Chaque fois qu’il avait le ballon, c’était dangereux. Soit il passait, soit c’était faute."

Ce dimanche, c’est Sainte-Ode qui viendra rendre visite à Les Bulles. Et les Bullots ont besoin de prendre des points rapidement. "Mais jouer au football, nous savons le faire. Le souci, c’est dans la tête, dit encore celui qui débute sa cinquième saison à les Bulles. Le coach essaye pourtant de nous mettre en confiance. Mais il faut aussi que certains se remettent en question. Quand nous avons le ballon au pied, au lieu de jouer calmement et de construire, nous mettons un long coup de botte devant. J’espère que ce match face à Sainte-Ode va lancer notre saison."

La 2B? Pas si physique

Habitué à la 2A, Les Bulles découvre donc la 2B cette saison. "Je m’attendais à un jeu plus physique. C’est loin d’être le cas. Nous sommes parfois même plus rugueux que nos adversaires, souffle Dylan Keyngnaert. Et quand je vois la manière dont Paliseul jouait samedi… Cette équipe bougeait dans tous les sens. Mais bon, je pense que nous serons aussi capables de produire du jeu. N’oublions pas que pas mal de joueurs sont partis cet été, que des jeunes sont arrivés et que nous devons nous reconstruire. Mais si nous sommes peu aux entraînements, c’est difficile de travailler les automatismes."