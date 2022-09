Non, on ne peut pas s’en satisfaire. Mais on s’en contente, on va dire. Il est mérité. Dans le jeu, on a été correct. On était solide et bien en place. Mais ce n’est pas non plus notre meilleur match. Et l’absence d’Alex Vitali, avec son profil, son rôle de n° 6, ça joue aussi. Au niveau de l’impact et des relances. On a encore une marge de progression.

Une fois de plus, c’est une erreur individuelle qui vous coûte deux points. C’est frustrant?

Malheureusement, oui. Il ne faut jeter la pierre à personne. On est une équipe. Mais il faut que chacun se remette en question. Si on veut jouer les premiers rôles, il ne faudra pas faire trop de cadeaux, comme cela, à tous les matches.

Sans l’erreur de votre gardien Luka Lapraille et donc avec un score de 0-0 au repos, vous pensez que vous auriez émergé?

C’est possible. Je pense que dans le jeu, on était au-dessus. Mais c’est difficile de se projeter. Le problème, c’est qu’on est souvent mené au score et il faut courir derrière. Et en plus, on sait qu’on est attendu partout. On devra faire plus d’efforts pour gagner des matches. Rien ne sera facile.

Vous avez vu une différence, sur le terrain, par rapport aux trois premiers matches?

Au niveau de l’état d’esprit, il y avait plus d’envie, de combativité. On s’était parlé avant l’arrivée du nouveau coach. On s’était déjà dit qu’il nous manquait un supplément d’âme, un peu de fierté. On voulait faire mieux. Là, il y avait plus de hargne. Et moins d’écart entre les lignes. On avait un meilleur bloc.

Le nouveau coach Éric Picart vous a positionné à l’attaque. Surpris?

Un peu. Je ne m’attendais pas à jouer devant, au vu de mon profil. Je suis quelqu’un qui aime toucher beaucoup le ballon et le redistribuer. C’est dans ce rôle-là où je prends le plus de plaisir et où je suis le plus performant.

Vous aviez déjà évolué devant?

Non, jamais. C’était une grande première pour moi. Je n’ai pas de repères. Faire des courses, des appels en profondeur, ce n’est pas ce que je fais d’habitude. C’était un premier match, il n’y a pas de conclusion à tirer.

C’est un rôle qui vous plaît?

Ça peut me plaire. On verra bien comment cela évolue. Je ne sais pas du tout si je rejouerai là. C’est le coach qui effectuera ses choix. À moi à m’adapter, même à 33 ans. Peu importe où je joue, je dois être bon et performant.

Vous avez beaucoup couru, mais ce n’était pas évident pour recevoir le ballon en première mi-temps…

C’était compliqué, en effet. J’ai demandé le ballon, j’ai été le chercher derrière. Si je ne le touche passe, je me sens moins bien.

Après le repos, Tom Paquet est monté d’un cran et l’équipe a osé davantage?

On était mené, il fallait changer quelque chose et on a été beaucoup plus vers l’avant. Là, j’ai joué comme ailier gauche. Ça faisait longtemps. J’avais déjà évolué un peu à droite cette saison. Mais jamais à gauche, pas depuis les équipes de jeunes.

Encourageante, cette dernière demi-heure?

Oui. On a montré qu’on peut rivaliser avec les équipes du top. La saison est encore longue. Si on fait ce qu’il faut, je pense qu’on peut enchaîner une belle série de victoires. C’est loin d’être fini. On peut encore être là où on ne nous attend plus.