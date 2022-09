Le premier derby pour La Roche

La Roche débute son championnat de la meilleure des façons. En allant s’imposer 0-3 à La Vierre, les Rochoises surfent sur leur bonne saison dernière. "Est-ce que nous nous attendions à une telle victoire? Quand nous sommes arrivées et que nous avons vu la qualité des filles en face et le nombre de joueuses disponibles à La Vierre, nous ne pensions pas une seconde que le match tournerait de la sorte, avoue Laura Vincent. Ce qui a bien marché? Comme souvent, l’état d’esprit et la mentalité ont été notre force. C’est vraiment ce qui nous a permis de remporter cette rencontre."