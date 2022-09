Habay s’en sort bien, à Arlon

Après une bombe de Bilocq, le marquoir indique 32-27 peu après le repos. Les Habaysiens n’en mènent pas large, mais le très polyvalent Jehasse va les remettre sur les bons rails en s’illustrant en contre-attaque, dans la raquette et à distance. Mignon se met également en évidence et les Gaumais ne lâcheront plus les commandes: 32-40 (26’), 38-42 (30’), 40-50 (34’). Même quand Arlon se rapproche à trois unités et se met à rêver en fin de match (48-51), Jehasse relance les siens (48-58 score final). "En défense, on est là, commente Jonathan Sauvey. On n’encaisse pas beaucoup. Mais offensivement, on n’y est pas. On galvaude de trop. Il y a du travail. En première mi-temps, c’était vraiment très mauvais. Ensuite, François a tiré le groupe vers le haut et on a eu une bonne réaction. Mais on a encore mal géré notre avance."

On l’a compris, le coach habaysien ne retiendra que la victoire. "C’est une première, glisse-t-il. On n’avait pas gagné à Arlon la saison dernière, ni en championnat, ni en play-off. En tout cas, bravo aux Arlonais qui ont crânement joué leur chance. Avec des jeunes qui se battent, ils se sauveront."

«Il a été au-dessus du lot»

L’équipe du chef-lieu a, elle, manqué une belle opportunité contre cet Habay-là. Elle peut avoir des regrets. Elle devait jouer plus vite et défendre plus haut. Mettre la pression sur les Gaumais. "On a raté le coche à l’entame du dernier quart-temps, estime le coach Julien Basse. On a encore tendance à jouer comme en P2 en défense. On n’est pas assez agressif et on recule de trop."Là, il y avait aussi le problème Jehasse à régler. Et les Arlonais n’ont jamais trouvé de solution. "C’est un très bon joueur. Il a été au-dessus du lot, note Julien Basse. Il nous a fait mal avec ses shoots et ses mouvements de pivot à l’intérieur, alors que ce n’est pas un pivot. Il est complet, il se bat, il est propre. Pour moi, c’est un peu un Bilocq avec plus d’expérience. Je ne suis tout de même pas mécontent de notre prestation. Il y a du positif, notamment au rebond offensif"