«Athus est fort»

Voilà Athus, déjà vainqueur de Libramont et Tintigny, au sommet de la hiérarchie avec trois victoires en autant de rencontres. "On est dans une bonne dynamique, se félicite le coach. La mayonnaise prend bien. Je suis agréablement surpris par la mentalité des gars. Ils travaillent et ont envie de bien faire. Les jeunes progressent et sont bien encadrés par les plus anciens. Mais on a encore du boulot pour arriver au niveau de Rulles. Le prochain match à Habay, ce sera un bon test."